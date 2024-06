Un Passo dal Cielo Anticipazioni 6 giugno 2024, Repliche Prima Stagione: Vincenzo e Marcella presto sposi... e Silvia?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo ci rivelano che nella puntata, in replica, in onda il 6 giugno 2024, Vincenzo e Marcella vogliono sposarsi ma nella vita di Nappi ora c'è Silvia. Ecco le Trame complete dei due episodi della prima stagione della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024.

Un Passo dal Cielo ci aspetta alle ore 14.05 su Rai1. Le Anticipazioni dei due episodi della puntata in onda il 6 giugno 2024 - intitolati Salvato dalle Acque e Un Salto nel Vuoto - ci rivelano che Pietro troverà una neonata sotto la sua palafitta. Vincenzo e Silvia si occuperanno di lei, in attesa di scoprire dove sono finiti i suoi genitori e se l’omicidio, avvenuto poco distante dal lago, sia legato alla piccola. Marcella, nonostante la rivelazione di Nappi, tornerà a San Candido e sarà decisa a sposare il suo fidanzato. Per il commissario sarà molto difficile gestire entrambe “le donne della sua vita”. Giorgio sfiderà Mattia in una scalata. Il ragazzo vorrà conquistare il cuore di Chiara a tutti i costi.

Un Passo dal Cielo: “nuovo” appuntamento del pomeriggio di Rai1

Un Passo dal Cielo sarà il nostro appuntamento pomeridiano del primo pomeriggio di Rai1, per l’estate 2024. La Fiction con Terence Hill verrà trasmetta, in replica, dalla prima stagione e sostituirà Il Paradiso delle Signore sino al prossimo agosto, quando verrà sostituita dalle repliche di Che Dio ci Aiuti, in attesa della Soap con la nuova stagione, la settima daily. Niente ritorno quindi, diversamente dalle scorse due estati, per Sei Sorelle. La storia delle sorelle Silva non sarà trasmessa sulla rete ammiraglia della Rai ma continuerà, con gli episodi inediti, su Rai Premium nella fascia pre-pomeridiana.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni Primo Episodio: Salvato dalle Acque

È una bella giornata a San Candido ma il bel tempo nasconde una sorpresa inaspettata. Sotto la sua palafitta sul lago di Braies, Pietro trova una neonata abbandonata. Il forestale avverte subito Vincenzo e scattano le ricerche dei genitori. A poca distanza dal lago, in un’area di sosta, viene ritrovato un corpo. L’omicidio sarà legato al ritrovamento della piccola? Nappi, dopo aver tremato per l’arrivo di Marcella e dopo averle rivelato del suo tradimento, cerca di riprendersi. Saranno lui e Silvia a occuparsi momentaneamente della piccolina e avranno così modo di avvicinarsi e conoscersi meglio. La situazione diventerà complicata quando Marcella, nonostante quello che è successo, si ripresenterà in paese con una proposta sconvolgente per il commissario: vuole sposarsi!

Anticipazioni Un Passo dal Cielo Secondo Episodio: Un Salto nel Vuoto

A San Candido è stata organizzata una festa e sono tante le attrazioni organizzate. Tra queste c’è pure il bujee jumping da fare in coppia. Purtroppo il divertimento si trasforma presto in tragedia. Una delle coppie muore nel salto. Pietro e Vincenzo capiscono subito che non può trattarsi di un incidente.

Nappi ha detto sì a Marcella e la ragazza è rimasta in paese con lui, per organizzare le nozze. La convivenza tra Vincenzo e le “due donne della sua vita” sembra andare per il meglio e Marcella chiede persino aiuto a Silvia per preparare il matrimonio. Intanto Giorgio, certo di aver acquisito una buona tecnica nella scalata, sfida Mattia. In palio c’è il cuore di Chiara.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.