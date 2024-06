Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 5 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 5 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 5 giugno 2024 - Pietro deve proteggere Chiara, la figlia di Roccia, ingiustamente accusata di aver avvelenato un uomo molto conosciuto del paese. A San Candido si sparge la voce di un tesoro nascosto e la signora Teresa, la donna che rivelato questo segreto, viene aggredita. Thiene e Vincenzo devono risolvere il caso e Nappi deve pure affrontare l'arrivo di Marcella, la sua fidanzata, a cui dovrà decidere se confessare il suo tradimento con Silvia... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 giugno 2024 - Diego comincerà ad avere dei dubbi su Lara. Il Giordano guarderà con sospetto la Martinelli e inizierà a credere che la decisione sua e di Ida di chiederle aiuto, non sia stata così tanto brillante. A mettergli la pulce nell’orecchio sarà la stessa Lara, che incontrerà Marina e le rivelerà di essere pentita per quello che ha fatto e pronta a prendere la decisione più giusta per il piccolo Tommaso. Intanto Virginia vorrà recuperare il suo rapporto con Riccardo e Rossella, che non potrà negare di essere gelosa, dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti una volta per tutte. Per lei non sarà però facile; saranno in arrivo nuovi ostacoli da superare... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

