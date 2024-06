Un Passo dal Cielo Anticipazioni 5 giugno 2024, Repliche Prima Stagione: Vincenzo trema, arriva Marcella!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata, in replica, di Un Passo dal Cielo in onda il 5 giugno 2024 su Rai1. Le Trame dei due episodi della prima stagione della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024, ci dicono che Vincenzo si sentirà in colpa per il bacio con Silvia e le cose si complicheranno con l'arrivo di Marcella.

Nuovo appuntamento con le repliche della prima stagione di Un Passo dal Cielo. La puntata in onda il 5 giugno 2024, alle ore 14.05 su Rai1, si compone degli episodi intitolati Il Capriolo Avvelenato e Caccia al Tesoro. Ecco il riassunto di quello che succederà: Pietro deve proteggere Chiara, la figlia di Roccia, ingiustamente accusata di aver avvelenato un uomo molto conosciuto del paese. A San Candido si sparge la voce di un tesoro nascosto e la signora Teresa, la donna che rivelato questo segreto, viene aggredita. Thiene e Vincenzo devono risolvere il caso e Nappi deve pure affrontare l'arrivo di Marcella, la sua fidanzata, a cui dovrà decidere se confessare il suo tradimento con Silvia.

Un Passo dal Cielo: le repliche della Fiction in onda nell’estate 2024

Nell’estate 2024 sembra non ci sia spazio per le Soap. Dopo la fine delle repliche della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore sono arrivate quelle della prima stagione di Un Passo dal Cielo, la Fiction di successo con Terence Hill, a cui seguirà - in agosto - Che Dio ci Aiuti, sempre in replica. Diversamente dagli scorsi anni non ci faranno compagnia le sorelle Silva, protagoniste di Sei Sorelle, le cui avventure saranno trasmesse su Rai Premium dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.

In autunno torneranno le vicende del grande magazzino di Milano con la settima stagione daily de Il Paradiso e presto potremo anche seguire le nuove avventure di Un Passo dal Cielo, la cui ottava stagione è stata confermata ed è in fase di lavorazione.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni Primo Episodio: Il Capriolo Avvelenato

Pietro ha accettato di fare da maestro a Giorgio e suo nipote ha cominciato un allenamento molto particolare. Thiene spera che il ragazzo metta la testa a posto e smetta di combinare guai. Il forestale deve però mettere da parte i problemi del nipote per concentrarsi su quelli di Chiara, la figlia non vedente del suo collega Roccia. La ragazza è accusata di aver allenato /strong> un personaggio ben noto del paese, durante un pranzo organizzato nella malga di sua zia Assunta. Pietro è convinto che la giovane non c’entri nulla e si mette a indagare. Nappi intanto si sente in colpa per aver baciato Silvia durante la serata di ballo. Vincenzo non sa come comportarsi e le cose si complicano quando Marcella, la sua fidanzata, annuncia il suo arrivo a San Candido.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo Secondo Episodio: Caccia al tesoro

È il centesimo compleanno della signora Teresa. La donna, per questa occasione, decide di fare una rivelazione sconvolgente alla TV: confessa che nel comune c’è un tesoro rimasto nascosto sin dalla Seconda Guerra Mondiale. Le sue dichiarazioni spingono molta gente a recarsi a San Candido per cercarlo e, nella follia generale, la signora viene persino aggredita. Per Nappi lo scompiglio non finisce in Commissariato. Vincenzo deve affrontare pure l’arrivo della sua fidanzata, Marcella, che diventa subito molto amica di Silvia, che il commissario ha baciato durante una gara di ballo. La situazione rimane stabile sino a quando Nappi decide di rivelare il tradimento e…

