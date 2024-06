Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 4 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 4 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 4 giugno 2024 - Vincenzo e Pietro dovranno risolvere il caso della morte di un vecchio amico di Thiene, l’eremita Taddeo. La sua scomparsa si rivelerà un intricato mistero e vedrà entrambi impegnati a fare luce sul passato dell’uomo. Ma non sarà l’unico caso problematico che dovranno affrontare. A smuovere i nostri protagonisti ci si metteranno una serie di incendi nel bosco e la morte di un imprenditore, trovato esanime nella sua piccola azienda e probabilmente assassinato. Intanto Giorgio chiederà a suo zio di insegnargli a scalare e comincerà un allenamento piuttosto strano... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 giugno 2024 - Marina e Roberto saranno sconvolti dal ritorno di Lara nella loro vita. Ferri e sua moglie capiranno di doversi guardare le spalle anche dalla loro antica nemica e non solo da Ida, determinata e pronta a tutto per metterli in difficoltà e riacquistare i suoi diritti su Tommaso. Niko non sarà molto convinto che le azioni della sua assistita e di Diego portino al risultato da loro sperato e tenterà di metterli in guardia. Rossella cercherà conforto in sua madre dopo il duro scontro contro Riccardo. Silvia tenterà di far ragionare la figlia e di farle finalmente capire quali sono i suoi veri sentimenti. Claudia continuerà a vivere dalla Graziani senza rendersi minimamente conto del caos che sta scatenando nella vita matrimoniale di Guido e Mariella, che sarà sempre più delusa dalla freddezza del marito... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

