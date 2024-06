Un Passo dal Cielo Anticipazioni 4 giugno 2024, Repliche Prima Stagione: Pietro accetta di fare da maestro a Giorgio

Anticipazioni TV

Nella puntata, in replica, di Un Passo dal Cielo in onda il 4 giugno 2024 su Rai1, Pietro dovrà risolvere il caso della morte di un suo amico e comincerà a dare lezioni di scalata a Giorgio. Ecco le Anticipazioni e le Trame dei due episodi della prima stagione della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata, in replica, di Un Passo dal Cielo, in onda il 4 giugno 2024 su Rai1. Nei due episodi della prima stagione della Fiction, trasmessi a partire dalle ore 14.05 e intitolati Il giorno del santo e La prova del fuoco, Vincenzo e Pietro dovranno risolvere il caso della morte di un vecchio amico di Thiene, l’eremita Taddeo. La sua scomparsa si rivelerà un intricato mistero e vedrà entrambi impegnati a fare luce sul passato dell’uomo. Ma non sarà l’unico caso problematico che dovranno affrontare. A smuovere i nostri protagonisti ci si metteranno una serie di incendi nel bosco e la morte di un imprenditore, trovato esanime nella sua piccola azienda e probabilmente assassinato. Intanto Giorgio chiederà a suo zio di insegnargli a scalare e comincerà un allenamento piuttosto strano...

Un Passo dal Cielo: la Fiction sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024

Un Passo dal Cielo ci farà compagnia anche martedì 4 giugno 2024 su Rai1. La Fiction sostituirà, probabilmente sino ad agosto 2024, Il Paradiso delle Signore ma anche Sei Sorelle, che negli scorsi anni ha preso il posto delle vicende del grande magazzino milanese. Per seguire le vicende di casa Silva basterà sintonizzarsi su Rai Premium, che trasmetterà gli episodi inediti della Soap dal lunedì al venerdì, alle ore 12.15.

Su Rai1 seguiremo invece, dalla prima stagione, le avventure di Pietro Thiene e Vincenzo Nappi, impegnati nel risolvere alcuni intricati casi, che coinvolgeranno sia la Polizia che la Forestale di San Candido. In agosto è attualmente previsto il ritorno di Che Dio ci Aiuti, sempre in replica.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni Primo Episodio: Il giorno del Santo

Dopo aver affrontato fantasmi e lupi, Pietro viene a scoprire che un suo caro amico, l’eremita Taddeo, è morto. L’uomo viveva in completa solitudine tra i resti del forte Prato Piazza. Dalle prime indagini Taddeo sembra aver perso la vita da diversi giorni ma c’è qualcosa che non torna. Come mai il suo corpo è conservato così bene nonostante sia passato del tempo? Pietro è determinato a capirlo e si impegna a trovare la verità insieme al commissario Nappi, anche lui certo che ci sia qualcosa di strano e che il tutto abbia a che fare con il passato dell’eremita. La vicenda pare subito molto particolare e finisce per intrecciarsi a un intricato giro di rifiuti tossici. Thiene deve però anche occuparsi di Giorgio, suo nipote appena arrivato e che non smette di mettersi nei guai. Il ragazzo distrugge la macchina della forestale e Pietro decide di non denunciarlo. In cambio però vuole che suo nipote diventi il suo aiutante.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La prova del fuoco

Risolto il caso della morte di Taddeo, Pietro e Vincenzo si trovano a gestire una serie di incendi. A esserne colpito non è solo il bosco ma anche una fabbrica di conserve. Il proprietario del piccolo stabilimento viene trovato morto al suo interno. La vicenda appare subito sospetta e presto si viene a scoprire che dietro alla scomparsa dell’imprenditore c’è un intricato giro di interessi. Pietro e Vincenzo faticano non poco a scoprire cosa sia davvero successo. Intanto Giorgio convince suo zio a insegnargli a scalare e comincia a seguire un allenamento piuttosto strano. Nappi invece viene coinvolto da Silvia in una gara di danza latino americana che riserva grosse sorprese per entrambi.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.