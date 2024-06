Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 3 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 3 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 3 giugno 2024 - Pietro Thiene, ispettore superiore del Corpo della Forestale, si troverà a collaborare con il nuovo commissario Vincenzo Nappi, appena arrivato a San Candido. I due dovranno risolvere due casi molto particolari. Nel primo il cadavere di una ragazza verrà trovato nel bosco e la causa della sua morte verrà attribuita all'attacco di un lupo ma la verità sarà ben altra; nel secondo invece dovranno affrontare un'antica leggenda di fantasmi e il rapimento di un bambino. Nel privato, Pietro si troverà inoltre ad accogliere Giorgio, suo nipote, che si rivelerà a lui molto ostile mentre Vincenzo dovrà ambientarsi al nuovo posto di lavoro, molto diverso dal suo luogo d’origine ma soprattutto dovrà cercare di fare amicizia con la sua coinquilina Silvia... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 giugno 2024 - Diego e Ida cercheranno l’appoggio di Lara. I due ragazzi chiederanno alla Martinelli di testimoniare in loro favore, alleggerendo le colpe della madre di Tommaso, al momento del processo. Intanto Rossella cercherà di soffocare la sua gelosia nei confronti di Virginia e Riccardo e dovrà forzarsi a non mostrare alcun sentimento. Per lei però arriverà presto il momento di fare i conti con se stessa. Tra Mariella e Guido continueranno a esserci malumori e incomprensioni, esacerbati dal trasferimento di Claudia a casa di Silvia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

