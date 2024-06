Un Passo dal Cielo Anticipazioni 3 giugno 2024, Repliche Prima Stagione: Lupi e Fantasmi tormentano Pietro e Vincenzo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata, in replica, di Un Passo dal Cielo in onda il 3 giugno 2024 su Rai1. Le Anticipazioni dei due episodi della prima stagione della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024, ci rivelano che Vincenzo e Pietro cominceranno a lavorare a stretto contatto tra omicidi e "fantasmi".

Novità nel pomeriggio di Rai1. Da lunedì 3 giugno 2024 tornerà Un Passo da Cielo, che sostituirà per tutta l’estate Il Paradiso delle Signore. La prima stagione della Fiction con Terence Hill andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.05 e saranno trasmessi due episodi. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei primi due appuntamenti intitolati Lo spirito del Lupo e Il Fantasma del Mulino.

Ecco il riassunto di cosa succederà nelle puntate: Pietro Thiene, ispettore superiore del Corpo della Forestale, si troverà a collaborare con il nuovo commissario Vincenzo Nappi, appena arrivato a San Candido. I due dovranno risolvere due casi molto particolari. Nel primo il cadavere di una ragazza verrà trovato nel bosco e la causa della sua morte verrà attribuita all'attacco di un lupo ma la verità sarà ben altra; nel secondo invece dovranno affrontare un'antica leggenda di fantasmi e il rapimento di un bambino. Nel privato, Pietro si troverà inoltre ad accogliere Giorgio, suo nipote, che si rivelerà a lui molto ostile mentre Vincenzo dovrà ambientarsi al nuovo posto di lavoro, molto diverso dal suo luogo d’origine ma soprattutto dovrà cercare di fare amicizia con la sua coinquilina Silvia.

Un Passo da Cielo Anticipazioni: la prima stagione torna in replica dal 3 giugno 2024 su Rai1

Sarà un’estate senza Soap su Rai1. Quest’anno non ci sarà l’appuntamento né con le repliche delle scorse stagioni de Il Paradiso delle Signore né con le puntate inedite di Sei Sorelle, come capitato nelle scorse due estati. La Rai ha deciso di dedicare il suo pomeriggio a Un Passo da Cielo, la Fiction con Terence Hill e Giusy Buscemi, grande successo delle prime serate Rai. Dal 3 giugno 2024 saranno trasmesse le repliche della prima stagione e sembra che la serie ci farà compagnia sino al prossimo agosto, quando sarà sostituita da Che Dio ci Aiuti, sino al ritorno delle vicende de Il Paradiso, con gli episodi inediti della nona stagione o meglio della settima stagione in formato daily.

Leggi anche Addio a Il Paradiso delle Signore: la Soap assente dal palinsesto di Rai1... per l'estate 2024

Un Passo dal Cielo Anticipazioni Primo Episodio: Lo spirito del lupo

Pietro Thiene, l’ispettore superiore del Corpo della Forestale, aiuta il nuovo commissario Vincenzo Nappi - appena arrivato a San Candido dalla Campania - a risolvere un caso molto particolare e decisamente insolito per lui. Tra i boschi è stata trovato il corpo di una ragazza e la causa della morte sembra essere l’attacco di un lupo. Pietro e Vincenzo non sembrano però andare molto d’accordo. Il commissario si rivela piuttosto scontento di dover dividere gli spazi del suo Commissariato con quelli della Forestale ma anche di dover condividere il suo alloggio personale con la veterinaria Silvia Bussolati, una donna molto affascinante e che sembra godere di una certa fama di femme fatale. Vincenzo non può però lasciarsi prendere dalle sue questioni personali, visto che il caso della giovane appena trovata morta, acquista sin da subito dei toni molto inquietanti. Pare infatti che la poverina non si stata affatto attaccata da un lupo.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo Secondo Episodio: Il Fantasma del Mulino

Nel secondo episodio, Vincenzo e Pietro si troveranno ad affrontare un’antica leggenda, che narra di un fantasma di un bambino che si aggira per la foresta. Bepi, un anziano di San Candido – dedito al bere – rivela di averlo visto ma nessuno vuole credergli. A mettere in allarme sia Pietro che il Commissario Nappi è la denuncia del rapimento del figlio di due impresari edili. Intanto Pietro accoglie suo nipote Giorgio, figlio della sorella della sua defunta moglie Giulia. Il giovane ha raggiunto il paese per vivere in un posto più tranquillo dopo essere stato denunciato per aver provocato un incidente in stato di ebrezza e sotto l’effetto di droghe ma anche per aver tentato una rapina in autogrill a Milano. Giorgio mostrerà di non essere per nulla contento di questo trasferimento ma soprattutto non vorrà saperne di avvicinarsi a suo zio.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.