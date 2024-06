Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 14 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 14 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 14 giugno 2024 - Giorgio si trasferirà a vivere da Miriam visto che Chiara non vorrà più saperne di lui. Pietro e Vincenzo dovranno risolvere due casi molto intricati e in uno di questi sarà coinvolto Huber. Nappi imporrà a Silvia una scelta. La veterinaria dovrà decidere se sposarlo o partire per l’Alaska insieme a Tobias. Cosa deciderà di fare la donna? Il commissario dovrà dirle addio per sempre o trionferà l'amore? Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 giugno 2024 - Clara ed Eduardo saranno pronti a convolare a nozze. I due ragazzi diventeranno marito e moglie ma il loro sogno potrebbe presto essere distrutto. Alberto è ancora in agguato e potrebbe presto intervenire per frenare i due e per prendersi Federico. Intanto tra Marina e Roberto le cose si sono complicate e tra loro continua a esserci una forte tensione. Ida non vedrà l’ora che tutta questa situazione finisca e pregusterà il momento in cui sarà di nuovo ufficialmente la mamma di Tommaso. La ragazza verrà però sconvolta da una proposta completamente inaspettata da parte di Diego. Nunzio e Rossella sembreranno invece sempre più lontani mentre tra Silvia e Michele andrà tutto a gonfie vele, tanto da farli pensare a una vacanza insieme... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

