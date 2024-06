Un Passo dal Cielo Anticipazioni 14 giugno 2024, Repliche: Silvia dice addio a Vincenzo?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, il 14 giugno 2024, Vincenzo impone a Silvia una scelta: o lui o il viaggio in Alaska. Giorgio si trasferisce da Miriam, dopo aver perso per sempre Chiara. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame Complete degli episodi della seconda stagione della Fiction di Rai1.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Passo dal Cielo in onda il 14 giugno 2024, alle ore 15.00. Le Trame dell'episodio della seconda stagione della Fiction, in replica nell’estate 2024 al posto de Il Paradiso delle Signore, ci rivelano che Giorgio si trasferirà a vivere da Miriam visto che Chiara non vorrà più saperne di lui. Pietro e Vincenzo dovranno risolvere due casi molto intricati e in uno di questi sarà coinvolto Huber. Nappi imporrà a Silvia una scelta. La veterinaria dovrà decidere se sposarlo o partire per l’Alaska insieme a Tobias. Cosa deciderà di fare la donna? Il commissario dovrà dirle addio per sempre o trionferà l'amore?

Un Passo dal Cielo: in estate 2024 torna in replica la Fiction con Terence Hill

Si conclude un’altra settimana in compagnia di Un Passo dal Cielo. La Fiction con Terence Hill è tornata su Rai1 con le repliche delle prime stagioni. Dall’11 giugno 2024 sono arrivati gli episodi della seconda stagione, che continueranno a farci compagnia anche durante la prossima settimana mentre ad agosto 2024, quasi alla fine, ci faranno compagnia le puntate già trasmesse di Che Dio ci Aiuti. Il Paradiso delle Signore, in stop come ogni estate, rientrerà nel daytime Rai a settembre 2024.

La nona stagione della Soap, la settima in formato daily, ci riserverà grandi novità, prima fra tutte l’addio di Vittorio Conti, scappato con Matilde per coronare il loro grande amore.

Un Passo dal Cielo: un solo episodio in onda il 14 giugno 2024

Un Passo dal Cielo andrà in onda anche il 14 giugno 2024. Nella giornata di venerdì sarà trasmesso un solo episodio della serie con Terence Hill, quello intitolato Falsa Partenza. Come già successo lo scorso lunedì, il palinsesto Rai subirà una piccola modifica per lasciare spazio ai programmi di approfondimento. Alle ore 13.45 ci sarà un collegamento speciale con il TG1, dedicato al G7. Alle ore 15.00 sarà invece trasmesso l'episodio numero 7 della seconda stagione della Fiction.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Falsa partenza

Tra Chiara e Giorgio sembra non esserci più nulla da fare. Giorgio ha confessato il tradimento e la giovane cuoca, nonostante le sue scuse e la ricerca costante del suo perdono, non vuole più averlo al suo fianco. Durante una maratona che si svolge ogni anno a San Candido, Huber si rende conto che il corridore numero 132, non è arrivato al traguardo. Il giovane è Tommaso, il figlio di un importante imprenditore della zona. Vincenzo e Pietro si mettono subito alla sua ricerca ma purtroppo lo trovano ormai morto, in fondo a un burrone. Thiene e il commissario comprendono subito che non si è trattato di un incidente. La polizia punta il dito contro la fidanzata del ragazzo mentre il forestale scopre un importante dettaglio. Tommaso aveva con sé un sacchetto pieno di diamanti e forse la sua morte è legata all’azienda di suo padre. Giorgio sta perdendo tutti i suoi amici dopo che è arrivata la notizia del suo tradimento e visto che Chiara non ne vuole sapere di lui, decide di trasferirsi a casa di Miriam. Vincenzo brucia di gelosia ma stavolta non ha intenzione di stare a guardare. Nappi impone a Silvia una scelta: o il matrimonio o il suo viaggio in Alaska con Tobias. La veterinaria è costretta a decidere e in fretta.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.