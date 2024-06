Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 13 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 13 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 13 giugno 2024 - Pietro dovrà risolvere il doppio caso di furto e omicidio al museo di San Candido mentre Vincenzo dovrà vincere la sua gelosia nei confronti di Silvia, partita per una spedizione di lavoro insieme a Tobias, e superare un impegnativo addio al celibato. Giorgio e Chiara non riusciranno a riacquistare la serenità di un tempo e il giovane nipote di Thiene deciderà di confessare alla fidanzata il suo tradimento con Miriam. I due giovani saranno in grado di superare il momento di crisi e di far trionfare il loro amore? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 giugno 2024 - Roberto lascerà tutti senza parole. Ferri, convinto da Marina, ritirerà la sua denuncia e Raffaele potrà tirare un respiro di sollievo. Il manager non si sarà però rabbonito e vorrà fermare Ida e Diego a tutti i costi. La Kovalenko intanto comincerà a pregustare il suo futuro insieme a Tommaso. La giovane sarà infatti convinta che, con l’aiuto di Lara, il suo bambino tornerà di diritto tra le sue braccia. Per Clara ed Eduardo è in arrivo il giorno del loro matrimonio. La Curcio cercherà di vivere appieno il suo giorno ma dovrà stare attenta alle probabili vendette di Alberto, che potrebbe mettere in pericolo tutti... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

