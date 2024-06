Un Passo dal Cielo Anticipazioni 13 giugno 2024, Repliche: Vincenzo brucia di gelosia mentre Giorgio rivela il suo tradimento

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata, in replica, di Un Passo dal Cielo in onda il 13 giugno 2024 su Rai1. Le Anticipazioni degli episodi della seconda stagione della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024, ci rivelano che Vincenzo sarà molto geloso a causa della partenza di Silvia con Tobias.

Nuovo appuntamento con le repliche della seconda stagione di Un Passo dal Cielo, in onda con due episodi il 13 giugno 2024, alle ore 14.05. Nella puntata della Fiction scelta per sostituire Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024, Pietro dovrà risolvere il doppio caso di furto e omicidio al museo di San Candido mentre Vincenzo dovrà vincere la sua gelosia nei confronti di Silvia, partita per una spedizione di lavoro insieme a Tobias, e superare un impegnativo addio al celibato. Giorgio e Chiara non riusciranno a riacquistare la serenità di un tempo e il giovane nipote di Thiene deciderà di confessare alla fidanzata il suo tradimento con Miriam. I due giovani saranno in grado di superare il momento di crisi e di far trionfare il loro amore? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete.

Un Passo dal Cielo: la seconda stagione in replica su Rai1 a giugno 2024

Continuano a farci compagnia le repliche della seconda stagione di Un Passo dal Cielo. Nell’estate 2024 sono arrivate grandi novità. A sostituire Il Paradiso delle Signore, che ritornerà con gli episodi inediti a settembre 2024, non è stata Sei Sorelle, la Soap per due anni consecutivi ha preso il posto delle vicende del grande magazzino milanese. Le vicende delle sorelle Silva stanno andando in onda, con le nuove puntate, su Rai Premium mentre sulla rete ammiraglia della Rai, sono tornati Pietro Thiene e la sua San Candido. Le news estive non si fermano qui. In agosto inoltrato, la Fiction con Terence Hill lascerà il daytime alle repliche di Che Dio ci Aiuti.

Un Passo dal Cielo e Che Dio ci Aiuti torneranno molto presto su Rai1 con le puntate inedite. La fiction ambientata tra le montagne è attualmente in fase di produzione e le riprese sono in Cadore, come nella scorsa stagione, la settima.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: L’istinto dell’Uomo

Nel primo episodio intitolato L’istinto dell’Uomo, Pietro è impegnato a risolvere un doppio caso di furto e omicidio. Il tutto avviene all’interno del museo di San Candido, in occasione di una mostra dedicata alla mummia Ötzi. La riproduzione della mummia e alcuni reperti vengono trafugati e a rendere la situazione ancora più inquietante è il ritrovamento del corpo del direttore del museo, assassinato dopo aver scoperto il ladro. Intanto Vincenzo e Silvia sono impegnati a preparare il loro matrimonio e a scegliere i loro testimoni. Huber, scelto da Nappi, organizza l’addio al celibato ma la serata non va come previsto e sarà tutta colpa della birra. Giorgio si sente in colpa per aver tradito Chiara e non riesce a togliersi dalla testa il bacio con Miriam. I due ragazzi riusciranno a ritrovare la sintonia oppure la verità finirà per allontanarli per sempre?

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Tra le nuvole

Nel secondo episodio intitolato Tra le nuvole, una mongolfiera viene ritrovata da due ciclisti. Il pallone è caduto da tempo e del suo conducente non c’è traccia. Pietro e la polizia scoprono che Florian Pauli viaggiava al suo interno e temono che l’uomo possa essersi suicidato, visto che nei giorni precedenti aveva minacciato di farlo, dopo la scoperta del desiderio della moglie di traferirsi a Roma con i loro figli. Thiene si mette alla sua ricerca e insieme a Roccia riesce a trovarlo vivo ma malconcio; qualcuno lo ha brutalmente picchiato. Il comportamento ambiguo di uno dei colleghi di Florian e del suo capo, padre della sua ex moglie, insospettisce il forestale. Pietro e Vincenzo riescono a scoprire che dietro tutto questo c’è ben altro che una ripicca personale e che si tratta di un caso di spionaggio industriale.

Vincenzo deve trattenere la sua gelosia nei confronti di Silvia quando lei e Tobias partono per una spedizione di lavoro che li porterà a passare, da soli, cinque giorni nel bosco. Il telefono della veterinaria risulta sempre irraggiungibile e per il commissario è il delirio. Giorgio non riesce più a nascondere il suo segreto a Chiara e quando la ragazza crede che la colpa di tutta la tensione sia da attribuire alla loro carente intimità, il giovane le confessa di averla tradita.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.