Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 giugno 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 12 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 12 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 12 giugno 2024 - Pietro collaborerà con la polizia per scoprire chi sia il misterioso uomo che si fingerà il padre di Anya. Il forestale avrà intenzione di capire cosa sia davvero successo alla sua amica e farà di tutto per riuscirci. Giorgio intanto tradirà la fiducia di Chiara prima partecipando a un rave party con Miriam, poi lasciandosi andare a un bacio appassionato con lei. Tra Vincenzo e Silvia ci sarà un gioco di ripicche e di gelosia reciproche, che porterà grande tensione tra i due. Ma l'amore trionferà anche stavolta e forse presto ci sarà pure un matrimonio... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 giugno 2024 - Raffaele sarà pronto ad affrontare il suo infausto destino. Il Giordano, come già annunciato, dovrà dare le dimissioni e frenare così la furia di Roberto, deciso a procedere per via legali sia contro di lui che contro Palazzo Palladini. Per il portiere potrebbe però esserci ancora speranza. Marina cercherà di far ragionare il marito, spingendolo a rivedere la sua decisione. Intanto Jimmy tenterà di fermare Niko, deciso a partire insieme a Valeria. Il piccolo stavolta sarà talmente tanto furioso con il padre che nemmeno nonna Giulia riuscirà a dargli conforto. Guido e Claudia si appresteranno a cominciare con i loro allenamenti ma una terza persona si unirà a loro e la sua non sarà una presenza piacevole... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

