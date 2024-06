Un Passo dal Cielo Anticipazioni 12 giugno 2024, Repliche: Giorgio tradisce Chiara mentre Pietro scopre l'identità di Anya!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata, in replica, di Un Passo dal Cielo in onda il 12 giugno 2024 su Rai1. Le Anticipazioni dei due episodi della seconda stagione della Fiction ci rivelano che Giorgio tradirà la fiducia di Chiara avvicinandosi a Miriam mentre Pietro scoprirà inquietanti novità su Anya.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata, di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1 il 12 giugno 2024, alle ore 14.05. Negli episodi della seconda stagione della Fiction, trasmessi in replica per l’estate 2024, Pietro collaborerà con la polizia per scoprire chi sia il misterioso uomo che si fingerà il padre di Anya. Il forestale avrà intenzione di capire cosa sia davvero successo alla sua amica e farà di tutto per riuscirci. Giorgio intanto tradirà la fiducia di Chiara prima partecipando a un rave party con Miriam, poi lasciandosi andare a un bacio appassionato con lei. Tra Vincenzo e Silvia ci sarà un gioco di ripicche e di gelosia reciproche, che porterà grande tensione tra i due. Ma l'amore trionferà anche stavolta e forse presto ci sarà pure un matrimonio.

Un Passo dal Cielo: continuano le repliche della seconda stagione della Fiction

Un Passo dal Cielo continuerà a farci compagnia sino al prossimo agosto 2024. La Fiction con Terence Hill è trasmessa in replica su Rai1, al posto de Il Paradiso delle Signore. La Soap tornerà a settembre 2024 con gli episodi inediti della nona stagione, la settima daily. Nel frattempo ripercorreremo le avventure di Pietro Thiene a San Candido, ora in onda con la seconda stagione, che vede il nostro forestale affrontare un altro doloroso addio. A fine agosto 2024, Un Passo dal Cielo sarà sostituito dalle repliche di Che Dio ci aiuti. Entrambe le Fiction sono in uscita con i nuovi e inediti episodi, presto in onda sulla rete ammiraglia della Rai.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il richiamo del sangue

San Candido si sveglia con un nuovo caso da risolvere. Valeria, una ragazza di sedici anni, scompare all’improvviso. La polizia indaga per scoprire se si tratti di un rapimento oppure di un allontanamento volontario. La ragazza aveva infatti dei rapporti burrascosi con i suoi genitori ed erano scoppiate violente liti tra loro. La pista però comincia a essere chiara e pare proprio che la giovane sia stata rapita, visto che Pietro trova un fazzoletto intriso di anestetico, proprio nel posto in cui Valeria è stata vista per l’ultima volta. Nappi intanto deve convincere Silvia a dire di sì alla sua proposta e a lasciar andare tutte le remore che la donna ha sul matrimonio.

Pietro è ancora molto turbato dalla morte di Anya ma sembra trovare un minimo di pace quando in paese arriva il padre della donna. Il forestale gli consegna gli effetti personali della figlia e gli rivela pure che Anya aveva con sé una lettera, che lui ha conservato per risolvere il caso. Più tardi Nappi rivela a Thiene che la persona che ha accolto in casa sua non è il papà della sua amica ma si è solo spacciato per tale. Pietro capisce di essere stato ingannato e si precipita alla capanna. È però troppo tardi. L’uomo è scappato e ha portato con sé la misteriosa missiva. Intanto Miriam approfitta di un momento di tensione tra Chiara e Giorgio, nato dal desiderio della Scotton di non essere compatita dal fidanzato.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il seme della gelosia

Miriam e Giorgio partecipano a un rave party senza farlo sapere a Chiara. La festa finisce però in tragedia. Viene ritrovato il corpo del giovane Corrado e la polizia accorre sul posto. Giorgio si trova a essere testimone di un evento che però non può rivelare alla sua fidanzata, che scoprirebbe le sue bugie. Quando però un giovane viene arrestato e la sua testimonianza è la sola che può salvarlo dalle accuse, il nipote di Thiene si fa avanti, uscendo allo scoperto. Chiara è molto delusa da lui e pure da Miriam. Vincenzo deve combattere con la sua gelosia dopo che Silvia ha dato il permesso a Tobias, suo vecchio amico di infanzia, di occupare la stanza degli ospiti della loro casa. Nappi decide di restituire pan per focaccia alla fidanzata e organizza un incontro con una bella donna. Il commissario finisce però per combinare un vero e proprio pasticcio.

Tra Chiara e Giorgio le cose non si sistemano soprattutto perché il ragazzo viene visto mentre bacia appassionatamente Miriam. Pietro aiuta la polizia a capire chi sia il misterioso uomo che si è finto il padre di Anya e grazie alle impronte digitali lasciate da lui su una bottiglia di birra, si riesce a risalire alla sua identità. Emergono però inquietanti verità anche su Anya, che pare lavorasse come corriere della droga. Il nostro forestale non intende crederci!

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.