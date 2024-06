Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 11 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 11 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 11 giugno 2024 - Pietro sarà impegnato in due casi paralleli. Da una parte dovrà scoprire chi ha ferito e ucciso un’affascinante giovane donna, che lui troverà nel bosco, dall’altra invece sarà impegnato a capire chi abbia avvelenato i figli dei Richter. Nel mirino del Thiene ci sarà il noto bracconiere Gasser. Intanto Nappi deciderà di fare la proposta di matrimonio a Silvia ma sembra che le cose non siano destinate ad andare bene mentre Chiara proverà una forte gelosia nei confronti della sua amica Miriam, appena tornata a San Candido e subito molto attratta da Giorgio... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 giugno 2024 - Ornella avrà la verità in pugno. Dopo il confronto con Giulia, la Bruni avrà la certezza che Luca non stia bene e che la sua salute stia peggiorando di giorno in giorno. Cosa farà ora la dottoressa? Affronterà il suo collega e metterà in pericolo il suo posto di lavoro e la sua carriera, nel tentativo di aiutare lui e i suoi pazienti? Intanto Guido penserà di rimettersi in forma e sarà disposto a ogni sforzo per riuscirci. Il Del Bue troverà una compagna di allenamenti molto speciale. Dopo la decisione di Lara, Roberto andrà in crisi e pure Marina non sarà più in grado di mantenere la calma. Entrambi saranno molto spaventati dal perdere Tommaso, ora che la situazione sta evolvendo in favore di Ida... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

