Un Passo dal Cielo Anticipazioni 11 giugno 2024, Repliche: Un tragico caso spezza il cuore di Pietro

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, l’11 giugno 2024, Pietro si legherà a una giovane donna che lui stesso troverà ferita nel bosco. Ma il destino lo porterà ad avere di nuovo il cuore spezzato. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame Complete dell’episodio della seconda stagione della Fiction di Rai1.

Le Anticipazioni della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda l’11 giugno 2024 su Rai1, alle ore 14.05, ci rivelano che Pietro sarà impegnato in due casi paralleli. Da una parte dovrà scoprire chi ha ferito e ucciso un’affascinante giovane donna, che lui troverà nel bosco, dall’altra invece sarà impegnato a capire chi abbia avvelenato i figli dei Richter. Nel mirino del Thiene ci sarà il noto bracconiere Gasser. Intanto Nappi deciderà di fare la proposta di matrimonio a Silvia ma sembra che le cose non siano destinate ad andare bene mentre Chiara proverà una forte gelosia nei confronti della sua amica Miriam, appena tornata a San Candido e subito molto attratta da Giorgio.

Ricordiamo che l’episodio che vedremo è trasmesso in replica. Da martedì 11 giugno 2024, saranno in onda gli episodi della seconda stagione della Fiction con Terence Hill, che ci farà compagnia sino ad agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: la seconda stagione arriva in replica su Rai1

Continua l’appuntamento con le repliche di Un Passo dal Cielo, la fiction con Terence Hill che sostituirà Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024, insieme a Che Dio ci Aiuti. La Soap sul grande magazzino milanese non sarà trasmessa per tutti i mesi estivi e tornerà con le puntate inedite, a settembre 2024. Nel frattempo ci faranno compagnia le avventure di Pietro Thiene e di Suor Angela e Azzurra. Dall’11 giugno 2024, sarà trasmessa la seconda stagione di Un Passo dal Cielo, divisa in due episodi per puntata, tranne che per la prima, girata in un unico episodio di circa due ore.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Una donna misteriosa sconvolge la vita di Pietro

Durante la sua solita cavalcata mattutina, Pietro si imbatte in una donna riversa per terra, priva di sensi. Il forestale si affretta a soccorrerla e per prestarle le sue cure, la porta nella sua capanna. La giovane si sveglia dopo ore e Pietro si rende conto che è talmente sconvolta da aver dimenticato cosa le sia successo e persino il suo nome. Thiene la rassicura e le promette che troveranno presto la risposta a ogni sua domanda. Intanto Maria, la figlia di quattro anni dei coniugi Richter, si sente male e viene portata in ospedale. I medici ritengono che la causa del malore della piccola sia un avvelenamento. In casa però non viene trovato nulla di sospetto. Pietro e Roccia sono in allerta e quando si ritrovano nel bosco, assistono all’uccisione di un orso da parte di un bracconiere, che si dà alla fuga. Thiene è convinto che si tratti del tristemente famoso Gasser e si mette sulle sue tracce. Intanto la sua ospite ricorda il suo nome: si chiama Anya.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Pietro con il cuore spezzato

La donna che Pietro ha soccorso si chiama Anya e secondo le ultime indagini si è ferita cadendo nella trappola per orsi del bracconiere Gasser. Tra lei e Pietro cresce la sintonia ma quando i due, nel bosco, stanno per baciarsi, qualcuno spara alla ragazza. Thiene deve immediatamente portarla in ospedale. Intanto anche il figlio dei Richter si sente male. Il nostro forestale comincia a sospettare che la causa non sia da ritrovare nel cibo ma bensì nell’acqua. Si scopre che i due bambini sono stati avvelenati dall’acqua contaminata a causa della segheria del bracconiere Gasser, che viene fermato dopo un tentativo di fuga.

Anya muore e per Pietro, che aveva da poco ritrovato la pace, è un duro colpo, tanto che perde il controllo e rischia di fare una sciocchezza. Le cose si complicano quando la polizia scopre che il bracconiere ha un solido alibi per il giorno della sparatoria e non può quindi essere lui l’assassino della donna, che è ancora a piede libero. Intanto Nappi decide di fare la proposta a Silvia ma la risposta della veterinaria non è quella che si aspetta. Tra Chiara e Giorgio si intromette un terzo incomodo. A San Candido arriva Miriam, un’amica della Scotton, che prende subito in simpatia Gualtieri.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.