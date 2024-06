Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 giugno 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 10 giugno 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 10 giugno 2024

Nella Puntata in replica della Prima Stagione di Un Passo dal Cielo di oggi - 10 giugno 2024 - Giorgio dovrà affrontare un momento di grande crisi. Sua madre e Pietro sono sempre più vicini e lui li scoprirà poco prima che si bacino. Il giovane si darà alla fuga ma finirà nei guai, accusato di omicidio. A doverlo togliere dagli impicci toccherà a Thiene, che riuscirà finalmente a trovare la pace in se stesso. Silvia e Nappi dovranno invece mettere da parte i dissapori e lasciarsi andare ai loro reciproci sentimenti... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 giugno 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 giugno 2024 - Lara prenderà la sua decisione. La Martinelli farà sapere a Ida e Diego se ha deciso di accettare o meno di aiutare la ragazza sostenendo la sua tesi e la sua denuncia contro Roberto. Ferri intanto tenterà di fermare i due ragazzi e prenderà di mira il Giordano, minacciandolo e ricattandolo. Ornella avrà sempre più sospetti sulla salute di Luca e deciderà di vederci chiaro. Dopo aver confidato i suoi dubbi a Raffaele, la Bruni affronterà faccia a faccia Giulia e non permetterà che la Poggi le dica ancora bugie. La verità deve venire a galla... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

