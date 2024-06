Un Passo dal Cielo Anticipazioni 10 giugno 2024, Repliche Prima Stagione: Pietro ritrova finalmente la pace!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda il 10 giugno 2024 su Rai1, alle ore 14.00. Nell’episodio, replica della prima stagione della Fiction che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l’estate 2024, vedremo che Giorgio dovrà affrontare un momento di grande crisi. Sua madre e Pietro sono sempre più vicini e lui li scoprirà poco prima che si bacino. Il giovane si darà alla fuga ma finirà nei guai, accusato di omicidio. A doverlo togliere dagli impicci toccherà a Thiene, che riuscirà finalmente a trovare la pace in se stesso. Silvia e Nappi dovranno invece mettere da parte i dissapori e lasciarsi andare ai loro reciproci sentimenti.

Nella giornata del 10 giugno 2024 sarà trasmesso un solo episodio della Fiction, per lasciare spazio allo Speciale Elezioni 2024, in onda alle ore 14.55.

Un Passo dal Cielo: la Fiction ci farà compagnia sino ad agosto 2024

Seconda settimana di repliche per Un Passo dal Cielo. La Fiction con Terence Hill nei panni del forestale Pietro Thiene, ci farà compagnia per quasi tutta l’estate 2024. Secondo la programmazione attuale di Rai1, rimarremo a San Candido sino ad agosto 2024, dopo di che passeremo ad altre repliche, quelle di Che Dio Ci Aiuti, che rimarrà con noi sino agli inizi di settembre, quando arriveranno le puntate inedite della nona stagione della Soap Il Paradiso delle Signore, la settima daily.

Dalla settimana dal 10 al 14 giugno 2024 saranno trasmessi gli episodi della seconda stagione di Un Passo dal Cielo, che dovrebbero farci compagnia sino alla fine di giugno.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Amori possibili e impossibili

Per Pietro, Claudia, Vincenzo, Silvia e Giorgio saranno momenti cruciali. Nappi ha rinunciato per sempre al suo matrimonio con Marcella, dopo aver capito di non essere più innamorato della ragazza e di provare invece un forte sentimento per Silvia, la veterinaria. I due hanno avuto modo di avvicinarsi durante la nascita di un vitellino, a cui hanno entrambi assistito. Ben più difficile e strano il rapporto tra Pietro e Claudia che, messo da parte i rancori del passato, hanno cominciato a mostrare interesse l’uno per l’altra. Giorgio invece è sempre più innamorato di Chiara, che ha dovuto affrontare un momento di grande tensione a causa di quanto successo a un suo caro amico.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Pietro ritrova la pace

Nell’episodio in onda su Rai1 il 10 giugno 2024, Pietro e Claudia si fanno sempre più vicini, tanto da portarli quasi a baciarsi. Purtroppo Giorgio li scopre e fugge via sconvolto. Il ragazzo non vuole pià avere a che fare né con sua madre né con suo zio e decide di lasciare San Candido, dopo aver guadagnato qualche soldo, vendendo una preziosa collana. Peccato però che il gioielliere a chi consegna il monile, venga ritrovato morto il giorno dopo. La polizia punta il dito sul nipote di Thiene che, per ripicca, non intende parlare con nessuno e rischia di non essere scagionato.

Pietro è costretto a fare un passo indietro con Claudia, per amore di Giorgio. Sua cognata decide di tornare dal marito e di riappacificarsi con lui mentre Giorgio, dopo aver rischiato di dover scontare una pena per cui non era colpevole, fa pace con Thiene. Ma il forestale ha necessità di fare ben altro per recuperare la sua serenità. Deve tornare a scalare la montagna in cui è morta sua moglie. Arrivato in cima, pianta la croce che ha portato con sé, ritrovando la pace. Intanto Silvia e Nappi devono sforzarsi per ritrovare l’equilibrio. L’amore trionferà?

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.