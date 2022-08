Un altro domani: Silvia Acosta è Patricia, la Dark Lady della Soap. Carriera e Vita Privata dell’attrice

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Silvia Acosta, l’attrice che presta il volto a Patricia Godoy nella soap Un altro Domani, in onda su Canale 5.

Patricia Godoy, moglie di don Francisco Villanueva, è senza dubbio la dark lady di Un Altro Domani. Nella soap spagnola, in onda su Canale 5, la perfida matrigna di Carmen darà del filo da torcere all’avventurosa e coraggiosa protagonista. Patricia è interpretata da Silvia Acosta, attrice talentosa con una biografia e una filmografia molto interessante.

Silvia Acosta è Patricia Godoy in Un Altro Domani

Classe 1998, nata in Adalusia più precisamente a Siviglia, Silvia Acosta inizia la sua carriera nel mondo della recitazione solamente dopo aver intrapreso studi durissimi nella danza, in particolare quella contemporanea. Eclettica e curiosa di scoprire sempre nuove discipline, artistiche e non, Silvia inizia a frequentare corsi di recitazione, violino e a perfezione il suo inglese presso le migliori accademie. È così che Acosta, inizialmente incentrata sul teatro, si innamora della recitazione cinematografica e capisce di voler spendere le proprie energie in questo campo. Nel 2010, l’attrice iberica viene scritturata per la sua prima serie televisiva, rendendosi poi protagonista di diversi cameo sul piccolo schermo, senza tuttavia incontrare particolare fama. È solo nel 2016, grazie a Centro Medico che Silvia allarga i propri orizzonti e inizia a diventare famosa, ottenendo una grande visibilità.

Un Altro Domani: chi è Silvia Acosta?

Silvia Acosta ha sempre creduto nelle proprie possibilità e ha impegnato tempo e denaro per formarsi nel migliore dei modi, finendo per essere ripagata, soprattutto con la partecipazione alla serie tv Elite, tra le più amate di sempre sulla piattaforma streaming Netflix. Altra grande sorpresa è la sua partecipazione a Un Altro Domani, che diventa una soap amatissima in poco tempo e le dona altra popolarità. Silvia qui impersona la crudele e manipolatrice Patricia Godoy, matrigna della protagonista Carmen Villanueva, e nel 2022 diventa volto conosciuto anche in Italia quando la soap approda su Canale 5. Nel frattempo, l’attrice non dimentica il suo amore per il teatro come dimostrano le foto sul palcoscenico che pubblica di sovente su Instagram. Proprio grazie al suo profilo social scopriamo che Acosta ha una passione smisurata per gli animali, soprattutto per il suo cane Labrador dal pelo nero che è di una dolcezza disarmante, mentre notiamo che l’attrice è ben attenta a non far trasparire alcune informazione personale sulla propria vita privata.

