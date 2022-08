Un Altro Domani: Jon Lopez è Victor nella Soap. Carriera e Vita Privata dell’attore

Anticipazioni TV

Jon Lopez è l’affascinante attore che interpreta Victor nella soap spagnola Un Altro Domani. Conosciamo meglio il protagonista, e scopriamo qualche curiosità sulla sua vita privata.

Un Altro Domani ha fatto decisamente colpo sul pubblico di Canale 5, che si sta appassionando alla soap spagnola innovativa, costruita su due livelli di narrazione e temporalità che si intrecciano creando colpi di scena. Nel cast c’è anche Jon Lopez, ovvero l’attore che presta il volto a Victor Velez de Guevara Acevedo. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Un Altro Domani, chi è Jon Lopez? Tutto sull’attore di Victor

Su Canale 5 è approdata una nuova soap che sta piacendo moltissimo al pubblico, anche grazie alla novità delle due linee narrative che si snodano tra passato e presente, che dimostrano la forza delle due protagonista Carmen Villanueva e Julia Maria Infante. Un altro protagonista amato seppur controverso a causa della sua scarsa audacia è Victor Velez de Guevara Acevedo, estroverso rampollo di una delle famiglie più potenti del luogo, ovvero di Ventura e Donna Ines. Jon Lopez è il giovane e brillante attore che interpreta Victor, che per lui è stato il primissimo ruolo maggiore in una soap. Dopo aver studiato per anni nelle accademie di recitazione per perfezionarsi, infatti, Lopez ha preso parte ad un cortometraggio dal titolo Medio (XXVI), per poi applicarsi ancora maggiormente agli studi prima di essere notato per Un Altro Domani.

Jon Lopez è Victor nella soap Un Altro Domani

Jon Lopez è un giovane ma brillante attore e lo ha dimostrato impersonando perfettamente il ruolo di Victor Velez de Guevara Acevedo nella soap Un Altro Domani. Qui, il suo personaggio si mostrerà molto interessato alla bella e coraggiosa Carmen Villanueva, la quale invece è costretta dalla famiglia ad avvicinarsi al giovane per saldare i debiti di famiglia con un’unione programmata. Per Lopez l’avventura sul set di Un Altro Domani rappresenta la prima importante proposta lavorativa della sua carriera, che lo ha reso molto noto grazie all’apparizione sul canale iberico La 1 e la popolarità che la soap ha raggiunto anche oltre i confini. Grazie a questo, nel 2021, Lopez viene scelto da Netflix per la pellicola Live is Life - La Grande Avventura, film diretto dal regista Dani De La Torre. Sul profilo Instagram dell’attore scopriamo che l’artista è molto orgoglioso dei suoi lavori e che ha preferito dedicare i social a questo, senza fornirci qualche spunto per conoscere meglio la sua vita privata, eccezione fatta per il grande amore per il tabacco.