Un Altro Domani Anticipazioni: Ines dice addio ad Angel. Ecco cosa succederà…

Vediamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Un Altro Domani, la soap in onda su Canale 5. Persuasa dal figlio, Ines dirà addio all’avventura romantica con Angel.

Ines Acevedo e Angel Godoy hanno le ore contate, sebbene il loro sia un amore passionale e sincero. Le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Altro Domani, presto in onda su Canale 5, ci rivelano infatti che la fuga di Ines e Angel dalla colonia di Rio Muni sarà interrotta di Victor, che pregherà la madre di rimanere con un’argomentazione impossibile da ignorare. Ecco cosa accadrà e cosa svelano le trame della soap spagnola.

Ventura sospetta di Ines nelle nuove puntate di Un Altro Domani

Ines Acevedo si è lasciata andare alla passione alla lussuria con Angel Godoy, il giovane contabile del potente marito Ventura Velez de Guevar. Quest’ultimo, notando strani comportamenti da parte della moglie e improvvisi cambiamenti d’umore, ha chiesto proprio ad Angel di indagare sulla possibilità che Ines lo tradisca, inconsapevole che l’amate è proprio il suo fidato braccio destro. Godoy prenderà del tempo per capire cosa fare, come dissipare i dubbi di Ventura dando lui delle prove convincenti, senza svelare di essere compromesso con Ines. Purtroppo, la made del contabile Patricia non sarà altrettanto paziente e invierà a Ventura un biglietto, firmandosi a nome del figlio, nel quale si legge che Ines ha una relazione clandestina con un bibliotecario di una colonia vicino a quella di Rio Muni. Furioso, Ventura invierà i suoi uomini a picchiare il malcapitato suscitando la presa di coscienza di Angel, dispiaciuto per la sorte dell’innocente.

Un Altro Domani Anticipazioni: Angel propone a Ines di fuggire insieme

Consapevole che, una volta scoperta la verità, Ventura chiederà la loro testa su un piatto d’argento, Angel raggiunge Ines, le racconta ogni cosa e i due decidono di fuggire insieme da Rio Muni. Prima di lasciare la colonia, Ines parlerà con il figlio Victor, invaghito di Carmen Villanueva, che ammetterà in lacrime di provare per la giovane un grande sentimento ma di non saper come evitare di diventare uno spettro di Ventura. Scossa da quelle dichiarazioni così profonde, Ines cambierà idea e si convincerà che Victor ha bisogno della sua presenza per non diventare come il padre. La donna, dunque, pianterà in asso Angel che si dispererà per essere stato messo al secondo posto.

Anticipazioni Un Altro Domani: Angel furioso, Ines lo ha lasciato!

Ines, vedendo Victor in lacrime e sull’orlo di una crisi, ha deciso di rimanere a Rio Muni per aiutarlo, chiudendo in fretta e furia con Angel. Disperato, con il cuore in mille pezzi, Godoy deciderà di lasciare il posto di contabile per Ventura, così da non dover incontrare ogni giorno la donna che ama e che non l’ha scelto, nonostante la madre Patricia lo implori di ripensarci. Il gesto di Angel insospettirà Ventura o l’uomo crederà alla buona fede del suo ex braccio destro? Nelle nuove puntate di Un Altro Domani vi saranno sviluppi interessanti.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.