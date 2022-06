Un altro domani Anticipazioni: Carmen costretta a sposare Victor?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni spagnole della soap Un altro domani. Nelle nuove puntate in arrivo su Canale 5, Carmen sarà messa alle strette da Victor.

Un alto domani si muove su due linee temporali ben distinte, seguendo le avventure lontane eppure collegate di Carmen e della nipote Julia. Nelle nuove puntate della soap spagnola, presto in onda su Canale5, propio la ribelle Carmen potrebbe finire con il dover assecondare il volere del padre, accettando la proposta di nozze di Victor. Vediamo insieme tutte le Anticipazioni.

Victor mette gli occhi su Carmen nelle nuove puntate di Un alto domani

La nuova soap spagnola, in onda su Canale5, sta catalizzando l’attenzione del pubblico, affascinato dalla divisione temporale della trama, che si ambienta negli anni Cinquanta nell’allora province della Guinea seguendo la storia di Carmen, e nei giorni nostri con l’appassionante storia di Julia, ovvero nipote dell’intraprendete Carmen. Nelle nuove puntate di Un altro domani arriva Victor, figlio di Ventura Vélez de Guevar ovvero l’uomo più potente di Rio Muni, e di Ines Acevedo. Stando alle Anticipazioni, il giovane Victor sarà proposto come promesso sposo a Carmen, che di certo non si mostrerà particolarmente entusiasta.

Anticipazioni Un altro domani: Victor è pericoloso?

Victor è il figlio, viziato e annoiato, di una delle personalità più importante delle colonie spagnole, con un rapporto decisamente conflittuale con il padre Ventura, tanto che quest’ultimo si affida ben più volentieri al contabile Angel Godoy che al suo legittimo erede. Mentre Angel non è così angelico come appare, dato che intrattiene in gran segreto una relazione con Ines, moglie di Ventura, a Victor non resterà che dimostrare al padre quanto si sbaglia nel volerlo obbligare ad essere ciò che non è, arrivando ad intrecciate una liaison proibita che potrebbe metterlo nei guai. Ma come si allineeranno i destini di Carmen e Victor? Ancora una volta saranno i soldi a portare nuovi scombussolamenti.

Un altro domani Anticipazioni: Victor promesso sposo di Carmen

Nelle trame di Un altro domani scopriremo che Franciso, il padre di Carmen, ha contratto un debito cospicuo con Ventura per non dover dichiarare banca rotta e ora si trova in difficoltà a restituire la grossa somma. Così, in accordo con Patricia Godoy, Francisco ipotizzerà di rabbonire Ventura proponendo le nozze tra la figlia Carmen e il figlio del suo creditore, Victor. Matrimonio che, logicamente, Carmen non ha neppure mai preso in considerazione ma che sarà ventilato dalla perfida Godoy, la quale farà credere a Victor che la giovane è molto innamorata di lui e desiderosa di convolare a giuste nozze. Così, mentre Victor pensa a come chiedere la mano di Carmen, certo dell’interesse della figlia di Francisco, lei inizierà a provare una inaspettata infatuazione per Kiros Nsue uno degli schiavi del padre.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.