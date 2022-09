Un Altro Domani Anticipazioni: Grandi novità e una sorpresa nelle Puntate della Soap in onda la prossima settimana

Anticipazioni TV

Grandi novità in arrivo per la Soap Un Altro Domani. Scopriamo insieme cosa succederà agli episodi della prossima settimana in onda su Canale5.

Novità in arrivo, la prossima settimana, per Un Altro Domani. La Soap di Canale 5 sta per vivere dei momenti molto intensi, prima che cominci l'autunno di Mediaset, in cui torneranno i consueti appuntamenti daytime con i programmi di Maria de Filippi. Ma prima che questo possa accadere, ecco cosa succederà a Julia e Carmen dal 5 al 9 settembre 2022.

Un Altro Domani: ecco la novità della prossima settimana

La prossima settimana sarà molto intensa per Un Altro Domani. La Soap di Canale5 andrà in onda con doppio episodio dal 5 al 9 settembre 2022 e in un nuovo orario. Il Palinsesto Mediaset saluta i soliti Film TV che ci fanno compagnia in estate, per il ritorno nella fascia daytime dei programmi di Barbara D'Urso e Maria De Filippi. In attesa che riprendano Uomini e Donne, Grande Fratello e Amici, è stato ritagliato un doppio posto per le vicende di Julia e Carmen, che andranno in onda dalle 14.45 alle 16.30 circa. Terra Amara slitta quindi dopo la Soap Spagnola. Questa decisione potrebbe rimanere invariata anche per la settimana dal 12 al 17 settembre 2022. Il ritorno di Queen Mary è infatti previsto per il 19 settembre.

Un Altro Domani: doppio episodio sino a fine settembre?

Per il momento non abbiamo certezza che il doppio appuntamento di Un Altro Domani continui anche nella settimana dal 12 al 17 settembre. Maria De Filippi tornerà con i suoi programmi, a partire da lunedì 19 settembre 2022 e quindi potrebbe lasciare ancora posto alle nostre Soap. Ma quale sia il reale destino di Julia e Carmen è ancora incerto. Gira voce infatti che potrebbero esserci grandi stravolgimenti nel Daytime di Canale5. E la cosa potrebbe ulteriormente cambiare a novembre, mese in cui dovrebbe andare in onda l'ultima puntata di Una Vita. Un Altro Domani e Terra Amara potrebbero subire dei numerosi cambi e si parla addirittura di un addio a Zuleyha e Yilmaz dalla fascia pomeridiana. Staremo a vedere!

Anticipazioni Un Altro Domani: ecco cosa accadrà la prossima settimana

Al momento abbiamo la certezza che la prossima settimana – dal 5 al 9 settembre 2022 – Un Altro Domani andrà in onda con due episodi e a partire dalle 14.45: ecco le trame delle puntate in arrivo da lunedì:

Carmen, disperata, confessa a Enoa di essere innamorata di un altro uomo, e non di Victor con il quale si è appena fidanzata. Julia ha la conferma di essere incinta.

Julia si confida con Elena e le parla della sua gravidanza, esprimendo tutti i dubbi che riguardano questa situazione complessa. Patricia cerca di tranquillizzare Carmen, abbattuta dopo il fidanzamento con Victor. Poi però, resasi conto delle resistenze della ragazza, le dice di non aver scelta. Nel passato, Francisco si sente in colpa nei riguardi di Carmen e all'ultimo momento sembra avere un ripensamento riguardo alla decisione di cedere delle azioni a Patricia.

La determinazione di Julia a nascondere la gravidanza a tutti, inclusa sua madre, innesca una serie di pettegolezzi. Gli abitanti del paese credono che sia gravemente malata. Diana, dopo aver scoperto della gravidanza di Julia, la obbliga a dire tutta la verità a Sergio, perché il bambino è suo. Julia, però, deve ancora elaborare la notizia. La notizia della gravidanza di Julia lascia Sergio senza parole, ma a essere ancor più perplessa è lei, davanti alla sua reazione. Il rapporto tra Carmen e Kiros è confuso e pieno di problemi e il ragazzo, che si sente usato, sfoga la sua rabbia sul lavoro.

Tirso scopre che Julia è incinta e così decide di rimandare per il momento ciò che ha da dirle e starle vicino come amico. Elena non può fare a meno di rimanere colpita e al contempo turbata dal gesto dell'uomo, i cui sentimenti sono evidentemente più profondi di quanto credesse. Cloe soffre ancora per la rottura con Dani e vuole trasferirsi a Madrid per cercare di risolvere la situazione. Maria però non sembra essere d'accordo con lei.

