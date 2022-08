Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 5 al 9 settembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Un Altro Domani, in onda dal 5 al 9 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 15.35. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 settembre 2022, doppio episodio

Ep. 1: Carmen, disperata, confessa a Enoa di essere innamorata di un altro uomo, e non di Victor con il quale si è appena fidanzata. Julia ha la conferma di essere incinta.

Ep. 2: Julia si confida con Elena e le parla della sua gravidanza, esprimendo tutti i dubbi che riguardano questa situazione complessa.

Puntata in onda Martedì 6 settembre 2022, doppio episodio

Ep. 1: Patricia cerca di tranquillizzare Carmen, abbattuta dopo il fidanzamento con Victor. Poi però, resasi conto delle resistenze della ragazza, le dice di non aver scelta.

Ep. 2: Nel passato, Francisco si sente in colpa nei riguardi di Carmen e all'ultimo momento sembra avere un ripensamento riguardo alla decisione di cedere delle azioni a Patricia.

Puntata in onda Mercoledì 7 settembre 2022, doppio episodio

Ep. 1: La determinazione di Julia a nascondere la gravidanza a tutti, inclusa sua madre, innesca una serie di pettegolezzi. Gli abitanti del paese credono che sia gravemente malata.

Ep. 2: Diana, dopo aver scoperto della gravidanza di Julia, la obbliga a dire tutta la verità a Sergio, perché il bambino è suo. Julia, però, deve ancora elaborare la notizia.

Puntata in onda Giovedì 8 settembre 2022, doppio episodio

Ep. 1: La notizia della gravidanza di Julia lascia Sergio senza parole, ma a essere ancor più perplessa è lei, davanti alla sua reazione.

Ep. 2: Il rapporto tra Carmen e Kiros è confuso e pieno di problemi e il ragazzo, che si sente usato, sfoga la sua rabbia sul lavoro.

Puntata in onda Venerdì 9 settembre 2022

Ep. 1: Tirso scopre che Julia è incinta e così decide di rimandare per il momento ciò che ha da dirle e starle vicino come amico. Elena non può fare a meno di rimanere colpita e al contempo turbata dal gesto dell'uomo, i cui sentimenti sono evidentemente più profondi di quanto credesse.

Ep. 2: Cloe soffre ancora per la rottura con Dani e vuole trasferirsi a Madrid per cercare di risolvere la situazione. Maria però non sembra essere d'accordo con lei...

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.35.