Un altro Domani Anticipazioni dall'11 al 15 luglio 2022: Un tragico lutto. Carmen è disperata!

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Un altro domani in onda dall'11 al 15 luglio 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Un altro domani per la settimana dall'11 al 15 luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 11 luglio 2022

Julia scopre di non essere la proprietaria della rimessa dove ha sede la bottega e che per questo motivo le hanno rifiutato la licenza commerciale.

Puntata in onda Martedì 12 luglio 2022

Julia è fermamente decisa a trovare il proprietario del locale della sua futura bottega e ottenere così la licenza per aprirla. Ad Agustina viene diagnosticata una polmonite.

Puntata in onda Mercoledì 13 luglio 2022

I tentativi di Julia di scoprire chi sia il proprietario del locale si rivelano inutili. Ribero trova il modo di riavvicinare Cloe e Maria una volta per tutte.

Puntata in onda Giovedì 14 luglio 2022

Cloe confessa a Ribero di aver rotto definitivamente l'amicizia con Maria poiché quest'ultima l'aveva baciata. Patricia è arrabbiata e preoccupata per Angel, sempre ubriaco.

Puntata in onda Venerdì 15 luglio 2022

Agustina, colta da improvviso malore, muore fra le braccia di Carmen che, disperata, decide di accompagnare il feretro in Spagna. Ma Agustina non è morta per cause naturali.

Un altro domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.