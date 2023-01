Un Altro Domani Anticipazioni dal 9 al 13 gennaio 2023, Alicia minaccia Ines: racconterà la verità su lei e Angel!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 9 al 13 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 9 gennaio 2023

Julia si trova tra due fuochi: da una parte c'è Diana, dall'altra Oscar, e lei nel mezzo. I suoi genitori stanno divorziando, e la madre, a differenza del padre, non è affatto disposta a trovare una soluzione amichevole.

Puntata in onda Martedì 10 gennaio 2023

Ines, dopo aver trovato di nuovo la libreria in disordine, perde la pazienza. La donna prende di petto Alicia, ritenendola responsabile. La Acevedo, inoltre, arriva persino a minacciare di licenziarla, se il problema dovesse ripresentarsi.

Puntata in onda Mercoledì 11 gennaio 2023

Avendo trovato per l'ennesima volta la libreria in disordine, Ines prende una drastica decisione: licenzia Alicia. Quest'ultima, inferocita, replica che, se dovesse perdere davvero il lavoro, allora metterà al corrente tutti - ed in primis Ventura - della sua relazione extra-coniugale con Angel.

Puntata in onda Giovedì 12 gennaio 2023

Victor sta cercando di carpire qualche informazione da Francisco riguardo l'identità degli uomini con i quali gioca a carte; l'uomo, però, sostiene di non conoscerli. Intanto, Linda informa Carmen che il suo promesso sposo è stato visto mentre giocava a carte al club. Furibonda, la ragazza va a chiedere spiegazioni al Velez De Guevara junior.

Puntata in onda Venerdì 13 gennaio 2023

Olga ha una proposta per Julia per velocizzare la produzione. L'imprenditrice, però, non sembra proprio predisposta ad ascoltare i suoi consigli. Intanto, Maria continua a chattare con Cloe utilizzando il profilo di Dani.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.