Un Altro Domani Anticipazioni dal 13 al 17 marzo 2023: Elena scopre che Maria è transessuale!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 13 al 17 marzo 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 13 al 17 marzo 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 13 marzo 2023

Tutta Rio Muni è sotto shock per la notizia della morte di Alicia. D'altra parte, mentre gli abitanti della colonia stanno ancora cercando di metabolizzare questa tragedia, si viene a sapere una terribile notizia che riguarda Victor.

Puntata in onda Martedì 14 marzo 2023

Victor è stato accusato di alto tradimento. Il ragazzo, però, è riuscito a darsi alla fuga prima che venisse ammanettato. Ora è ricercato dalla Guardia Coloniale. Intanto, Kiros confessa a Carmen qual è il vero motivo per cui sposerà Enoa.

Puntata in onda Mercoledì 15 marzo 2023

Patricia vede che Angel sta soffrendo per la morte di Alicia; pertanto, la Dark Lady si offre di organizzare la veglia funebre della rossa in casa loro. A Robledillo, invece, Maria trova finalmente il coraggio di confessare ad Elena di essere transessuale.

Puntata in onda Giovedì 16 marzo 2023

Quando Maria confessa ad Elena di essere transessuale, quest'ultima resta sconvolta. La Prieto, convinta che la figlia sia soltanto confusa, le chiede se ne sia davvero sicura; la Naranjo reagisce male. La giovane scappa via e raggiunge Julia per metterla al corrente di quanto è accaduto.

Puntata in onda Venerdì 17 marzo 2023

Carmen è convinta che Victor sia un cospiratore. L'avventuriera, allora, decide di recarsi in fabbrica per interrogare uno ad uno gli operai. La Villanueva è determinata ad andare fino in fondo a questa storia per vederci più chiaro.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.