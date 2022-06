Un altro Domani Anticipazioni 8 giugno 2022: Carmen e Francisco in guerra!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 8 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: appena arrivata a casa di Francisco, Carmen ha qualche difficoltà ad ambientarsi e a instaurare un buon rapporto con il padre. Julia è alla ricerca della verità su Carlos.

Un altro Domani Anticipazioni: Julia si perde nel diario di Carmen

Una delle finestre di casa di Carmen viene rotta da un sasso. Si tratta di una sorta di avvertimento? Probabilmente una minaccia, ma Julia non ha tempo di porsi domande, fatalità infatti, grazie ad un piccolo incidente ha appena scoperto sotto una trave scricchiolante, un immenso tesoro: il diario di sua nonna. Julia si immerge nella lettura e inizia a seguire le vicende di Carmen che, appena giunta in Africa, si è già lasciata stregare da un giovane bellissimo servitore di suo padre, Kiros. Si torna al presente. Julia ha un domanda insistente che l'assilla: perché in casa non ci sono foto di Carmen e Carlos?

Un altro Domani Anticipazioni: Julia scopre una porta chiusa a chiave in casa di Carmen

Carmen e Augustina, scortate da Kiros, raggiungono casa di Francisco. L'uomo, in attesa, è sopraffatto dall'ansia, teme infatti che la figlia possa scoprire il suo segreto. Mentre il trio attraversa la giungla, il desiderio di avventura della giovane, causa purtroppo un piccolo incidente che tarda ancora di più il rientro alla tenuta e fa crescere la preoccupazione di Francisco. Julia nel frattempo ha chiarito alla sua famiglia che rimarrà in paese fino al giorno del matrimonio. Ha iniziato ad abituarsi alla casa e ad appassionarsi alla storia di Carmen, specialmente dopo che ha scoperto la porta di una stanza chiusa a chiave.

Carmen e Francisco ai ferri corti, nella puntata di Un altro Domani dell'8 giugno 2022

Piena di curiosità, Julia si impegna per scoprire cosa si nasconde dietro quella porta. Ormai in lei si è animato il naturale desiderio di conoscere tutta la verità sulla storia di Carmen e Carlos, tanto da prendere coraggio ed affrontare sua madre in cerca di risposte. Si torna nel passato. Carmen, finalmente giunta a casa, ha una discussione con suo padre informato dell'incidente nella giungla: Francisco le proibisce di fare un passo nel quartiere senza il suo permesso! Per riconciliare padre e figlia, Patricia propone di organizzare una festa di benvenuto per Carmen, ma la ragazza, troppo presa dai misteri di questa nuova bellissima terra in cui è sbarcata, non si presenta in tempo al party...

