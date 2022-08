Un altro Domani Anticipazioni 9 agosto 2022: Nuovo attacco a Carmen, Victor accusa Kiros!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 9 agosto su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che una pietra scagliata contro la finestra di Carmen manderà su tutte le furie Victor che chiederà a Francisco di liberarsi di Kiros, incapace di proteggere davvero sua figlia.

Un Altro Domani Anticipazioni: Kiros sorveglia Carmen

Julia, disperata per l'invadenza di sua madre e ormai lontana da Tirso, vede in Sergio l'unico porto sicuro. E così cerca consolazione in lui, scelta che finirà per aumentare il disappunto dell'albergatore. Il ragazzo però verrà a conoscenza di alcune informazioni su Julia che cambieranno la sua opinione sulla ragazza. Francisco nel frattempo, dopo l'aggressione subita da sua figlia, decide di farla sorvegliare costantemente. Una misura che Carmen giudicherà esagerata, almeno finché non scoprirà che la sua "guardia del corpo" è Kiros!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia non perdona Tirso

Dopo un'impegnativa notte di lavoro in officina, Julia riceve la visita di Tirso. Il ragazzo è disposto a scusarsi con lei per averla definita una donna egoista e senza scrupoli, ma Julia, ancora risentita, non sembra disposta a liquidare la questione così facilmente a concedere il suo perdono. La rottura ormai insanabile tra i due, rappresenta un'opportunità per Sergio, che al contrario del suo nemico, sembra essere riuscito finalmente a far capitolare Julia e farsi concedere una nuova occasione.

Victor è furioso con Kiros, nella Puntata di Un Altro Domani del 9 agosto 2022

Chloe, dopo tutto quello che è accaduto con Riberio, si sente sempre più lontana da lui. La voglia di ricominciare la spinge alla ricerca di nuove avventura, così inizia di nascosto a chattare con un altro ragazzo su Internet. A Río Muni, il sasso lanciato contro la finestra di casa Vélez de Guevara ha lasciato tutti sconvolti. La preoccupazione per Carmen cresce e Víctor, furioso e convinto che l'ennesimo attacco si sarebbe potuto evitare, se la prende con Kiros: il figlio di Ventura chiede a Francisco di licenziare Kiros per non essere stato all'altezza del compito di difendere Carmen. Intanto Ángel, ancora profondamente innamorato di Inés, capisce che è giunto il momento di chiudere con Alicia, ma la ragazza non sembra voler capire!

