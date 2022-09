Un Altro Domani Anticipazioni 30 settembre 2022: Angel rifiuta Alicia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 30 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Alicia intende passare più tempo con Angel, ma i suoi piani vanno a monte quando lui si rifiuta: ha bisogno di dedicare tempo al suo lavoro.

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio e Julia a letto insieme

Julia ha ottenuto la festa che desiderava, nonostante la defezione di Tirso tutto è andato per il meglio. Al party ha partecipato anche Erik, il nipote dell'albergatore e Maria non ha potuto fare a meno di notare con dispiacere l'affiatamento tra il ragazzo e Cloe. Diana, come era presumibile, ha assunto un atteggiamento così sospettoso da mettere in allarme Mario. Per fortuna la situazione è rimasta sotto controllo, almeno finché gli invitati non hanno lasciato la festa. Anticipazioni rivelano infatti che, dopo l'uscita di scena di tutti gli amici e anche di Diana, Sergio e Julia, rimasti da soli, finiscono per fare sesso!

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen convince Victor a non lasciare la falegnameria

In Africa, Victor, di fronte alle recenti tensioni nate in falegnameria, inizia a meditare di rinunciare al suo ruolo in azienda. E' convinto infatti che le questioni lavorative rischino di deteriorare il rapporto con Carmen. La ragazza però, informata della scelta, farà pressione affinché Victor riveda la sua decisione e non rinunci al suo ruolo. Insomma, Carmen cercherà in ogni modo di impedire l'uscita di scena di Victor rassicurandolo sui sentimenti e sul loro rapporto.

Angel completamente assorbito dal lavoro, nella puntata di Un Altro Domani in onda il 30 settembre 2022

Mentre la crisi di Victor sembra finalmente rientrata, quella di Angel è sempre più evidente. Il ragazzo si è gettato a capofitto nel lavoro, da quando infatti Ventura ha scelto lui per guidare i suoi affari, Angel ha messo tutto da parte, inclusa Ines. Il piano pensato dai due amanti con l'aiuto di Alicia, non sembra più interessare Angel, che si nega. Quando infatti la ragazza lo pregherà di accompagnarla in una passeggiata pubblica così da farsi vedere insieme e rafforzare la convinzione di tutti che tra i due ci sia del tenero, Angel le dirà chiaramente di non poter perdere tempo e di essere troppo impegnato col lavoro.

