Un Altro Domani Anticipazioni 31 marzo 2023: Julia spalle al muro!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 31 Marzo 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Sergio comunica a Julia di pretendere metà della bottega, inoltre recensisce negativamente l'hotel di Tirso per vendicarsi di Julia. Diana esorta Sergio a rinunciare alla bottega.

Anticipazioni Un Altro Domani: Francisco su tutte le furie

Il giradischi era per Mario è un prezioso cimelio di famiglia, il danno creato da Erik è dunque davvero imperdonabile. Per l'anziano non c'è alcuna giustificazione, le cose iniziano dunque a mettersi davvero male per il turbolento nipote di Tirso. Enoa nel frattempo informa Patricia e Francisco dell'annullamento delle nozze con Kiros: la ragazza non vuole essere un ostacolo per il generoso amico e così ha deciso di non sposarlo. Quando però il padre di Carmen viene a sapere della scelta della ragazza esplode: non vuole assolutamente che Enoa annulli le nozze!

Anticipazioni Un Altro Domani: Sergio non ha mai presentato istanza di divorzio

Probabilmente delusa dalla scoperta della relazione tra Olga e Tirso, Julia aveva finito per rimpiangere la sua storia con Sergio. La malinconia però era durata poco: l'atteggiamento sempre più aggressivo di Sergio l'aveva riportata alla realtà e allontanata definitivamente da Lui. Ma Sergio è tornato alla carica. Il giovane, consapevole di essere ad un passo dal perdere per sempre Julia, le confessa di non aver mai annullato le nozze!

Sergio pretende una parte della Bottega, nella Puntata di Un Altro Domani del 31 marzo 2023

Julia è davvero sconvolta dalla rivelazione di Sergio ma i guai non sono finiti: l'ex fidanzato è attuale marito pretende una parte della bottega. La richiesta lascia tutti atterriti, compresa Diana, la suocera è contrariata e cerca con tutte le sue forze di convincere Sergio a rinunciare, purtroppo invano. Il giovane è deciso ad andare dritto per la sua strada con conseguenze per tutti colori che cercheranno di ostacolarlo, a partire da Tirso: il poverino viene punito con una terribile recensione negativa per l'Hotel.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45