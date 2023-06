Un Altro Domani Anticipazioni 30 giugno 2023: Leo nasconde qualcosa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 30 giugno 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: mentre Leo e Julia passeggiano romanticamente, lui nota la presenza di una sua vecchia conoscenza che lo mette in agitazione.

Anticipazioni Un Altro Domani: L'inaugurazione del Rio Club è una vero fallimento

A Rio Muni, la presenza di Kiros impedisce l'ennesima aggressione a Carmen da parte degli uomini di Ventura. Nonostante la tenacia con cui viene ormai perseguitata, la ragazza non si lascia intimidire, anzi, cerca di andare coraggiosamente avanti con la sua vita. Tuttavia, la situazione cambia quando Francisco scopre la quanto accaduto alla figlia. Julia suggerisce a Leo di tornare a vivere con lei, ma l'uomo sembra incerto. La festa organizzata da Linda per la riapertura del Rio Club si dimostra un fiasco, probabilmente a causa dell'intervento di Patricia, che non ha ancora accettato il fatto che don Benigno abbia scelto Linda invece che lei per la gestione del Club.

Anticipazioni Un Altro Domani: Cloe non riesce a perdonare Dani

Cloe non riesce ad accettare che Dani le abbia mentito fino a questo momento. Elena cerca di convincere la ragazza a riappacificarsi con il figlio, ma Cloe non vuole saperne. Patricia al rientro in fabbrica scopre che Francisco ha organizzato un piccolo rinfresco per festeggiare il ritorno di Victor e non può fare a meno di mostrare tutto il suo disappunto: teme ritorsioni da parte di Ventura! La donna allora decide di chiarire la sua posizione con Ventura prima che sia troppo tardi, ma lui le lancia un ultimatum: 48 ore per convincere Victor a tornare a casa. Patricia allora rivela a Victor dell'aggressione di Carmen convinta anche questo spingerà il giovane ad affrontare il padre. Nel frattempo Linda, consapevole che a boicottare la sua gestione del Rio Club sia proprio Ventura decide di andare a parlargli ma lui le chiede, in cambio di tranquillità, la disponibilità del locale per due sere a settimana.

Leo nasconde qualcosa di grosso Julia, nella puntata di Un Altro Domani del 30 giugno 2023

Victor, per proteggere Carmen, decide di cedere ai ricatti del padre e chiedergli perdono. Carmen e Patricia hanno un faccia a faccia sulla situazione Mentre Leo e Julia passeggiano romanticamente, l'uomo nota la presenza di una sua vecchia conoscenza che lo mette in agitazione. Leo ha un furioso confronto con Sebas, l'editore del giornale per cui scrive, quando gli comunica di non voler più continuare a scrivere articoli su Julia. Victor nel frattempo, si scusa pubblicamente con il padre deludendo Carmen, ignara delle motivazioni del ragazzo. Con l'aiuto di Francisco, Linda ottiene da suo padre il permesso di restare a Rio Muni per gestire il club.

