Un Altro Domani Anticipazioni 30 dicembre 2022: Patricia intima a Carmen di sposare Victor!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 30 dicembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: il rapporto tra Carmen e Kiros cambierà per sempre nel momento in cui lei gli svelerà il vero motivo per cui aveva accettato la proposta di matrimonio di Victor. Lian parteciperà ad alcune riunioni di affari con Oscar e alloggerà presso l'albergo di Tirso. Diana reagisce malamente all'arrivo del marito. Alicia convince Angel a stare insieme. Ventura annuncia a Patricia la decisione di farle concorrenza. Patricia intima a Carmen di sposare Victor.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen non vuole danneggiare Francisco!

Ventura propone a Carmen di lavorare per lui, è pronto ad aprirle un laboratorio tutto suo. Questo significherebbe ovviamente fare concorrenza a suo padre e Carmen non vuole essere la causa della rovina del genitore, specie in questo momento complicato in cui Francisco è preso di mira dalle autorità a causa della scomparsa del tenente Serralvo. Carmen ne parla con Kiros, i due si confidano e lei gli rivela il vero motivo per cui stava per sposare Victor. Da quel momento le cose cambieranno per sempre.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines vuole inchiodare Alicia

Ines è completamente sola, dopo che Angel ha scoperto quanto orchestrato alle sue spalle. Il ragazzo si sta molto avvicinando ad Alicia e a nulla valgono le ammonizioni di Ines convinta che sia proprio la commessa ad avvelenarla. La moglie di Ventura, è pronta ad inchiodare Alicia forte anche del fatto che Angel continui a rifiutarla, ma le cose sono destinate a cambiare, le continue insistenze di Alicia alla fine faranno capitolare Angel. Come prederà il fidanzamento Ines?

Patricia furiosa con Carmen, nella Puntata di Un Altro Domani del 30 dicembre 2022

Al paese giunge inaspettata la vista del padre di Julia, Oscar, una sorpresa che la ragazza vive con grande entusiasmo: non riesce a credere che suo padre sia finalmente tornato in città ed è molto felice. Ma Diana vede del marcio in questa storia e diffida delle intenzioni dell'ex marito, è infatti convinta che non sia certo tornato per recuperare il tempo perduto con sua figlia. Nel frattempo Ventura fa sapere a Patricia della proposta fatta a Carmen e le mette in guardia: presto potrebbe diventare il suo concorrente più temibile. La donna furiosa affronterà Carmen intimandole di sposare Victor: è quello l'unico modo per chiudere il debito e non creare danni alla famiglia!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45