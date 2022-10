Un Altro Domani Anticipazioni 21 ottobre 2022: Diana pretende di più da Julia e Sergio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 21 ottobre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Diana, seppur al settimo cielo per il ritorno di fiamma tra Julia e Sergio, sogna qualcosa di più...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 21 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Diana è al settimo cielo nell'apprendere della ritorno di fiamma tra Julia e Sergio, eppure spera di convincerli anche a tornare a vivere insieme. Nonostante le pressioni però, Julia ha una sfida più importante da affrontare prima di dedicarsi a una nuova convivenza. Carmen cerca invano di allontanarsi da Kiros, quando lo vede infatti, ha un tuffo al cuore!

Julia torna con Sergio, Diana al settimo cielo ma vuole di più! Nella Puntata di un Altro Domani del 21 ottobre 2022

Allo stress per la Giornata del mobile si aggiunge quello di Diana che dopo ore di investigazione e una lunga chiacchierata con sua figlia, ha finalmente scoperto a chi apparteneva il calzino trovato sotto il letto di Julia: è Sergio l'uomo con cui è andata a letto. Diana ovviamente spera in una definitiva riconciliazione, per fortuna Julia senza bisogno di ulteriori pressioni, accetta la proposta di Sergio di riprovarci seriamente. Diana è al settimo cielo, eppure non basta, vuole anche i due ragazzi tornino subito a condividere lo stesso tetto!

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia ha un'impresa importante da affrontare!

Julia accetta la proposta di Sergio di tornare a essere una coppia, il che rende felice Diana, che però comincia ad insistere sul fatto che i due ragazzi debbano convivere. Julia, nonostante le pressioni della madre, sembra non avere fretta, ha infatti una nuova sfida da affrontare: consegnare un ordine speciale di mobili a un distributore nazionale. Se l'imprenditore resterà soddisfatto otterrà un importante contratto che garantirà uno splendido futuro all'officina.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen capisce di amare solo Kiros!

Tirso è concentrato sul nipote, ha scoperto che è responsabile delle rapine in città e vuole capirne di più per cercare di aiutarlo, ma Erik non gli rende le cose facili. In Africa, Carmen, determinata a rompere con Kiros e concentrarsi su Víctor, organizza una serata romantica al Río Club. Una serata che riserverà una sorpresa davvero inaspettata: quando vedrà Kiros entrare nel Club sentirà un tuffo al cuore. Nonostante la ragazza infatti cerchi di negarlo è proprio Kiros l'uomo che ama!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45