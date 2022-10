Un Altro Domani Anticipazioni 18 ottobre 2022: Diana pronta a scoprire il segreto di Julia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 18 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55:Dopo aver trovato un calzino da uomo sotto il letto di Julia, Diana impazzisce al pensiero che sua figlia abbia avuto rapporti intimi con uno sconosciuto nella camera accanto alla sua. La donna è determinata a scoprire la verità e inizia seriamente ad indagare. Carmen è sottopressione per la situazione con Kiros e decide di trascorrere una serata spensierata, ma la situazione prenderà una brutta piega.

Un Altro Domani Anticipazioni: Diana pensa che Julia sia stata a letto con uno sconosciuto

Diana ormai alloggia dalla figlia, e riuscire a nasconderle le cose non è semplice, soprattutto se si tratta di una relazione. La donna è molto attenta alla vita sentimentale di Julia, non vuole che la figlia si avvicini troppo a Tirso. La frequentazione con Sergio la rincuora ma, convinta che ormai il rapporto tra i due sia solo amicale, non dorme comunque sonni tranquilli. Una scoperta poi aumenterà i suoi sospetti, Diana troverà un calzino da uomo sotto il letto della ragazza. Immediatamente verrà assalita dall'angosciante pensiero che sua figlia abbia avuto rapporti con qualche sconosciuto nella stanza accanto alla sua!

Diana decisa a scoprire il segreto di Julia, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 18 ottobre 2022

Diana è determinata a scoprire chi si nasconde dietro a quella compromettente prova che ha trovato sotto il letto di sua figlia. La donna è pronta ad andare fino in fondo anche a costo di mettere in piazza la vita privata di Julia. Inizia infatti con scarsa prudenza a fare domande a tutto il paese sulle frequentazioni della ragazza lasciando interdetti i suoi interlocutori. Diana riuscirà a venire a capo della situazione e a scoprire il segreto di Julia e Sergio?

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen sottopressione

Mentre Diana si affanna per svelare il segreto di sua figlia c'è chi nel passato fatica invece a tenere il suo di segreto. La povera Carmen non riesce più a nascondere i sentimenti che prova per Kiros e il fatto Victor abbia ordinato all'operaio di aiutarla nei preparativi del matrimonio non ha aiutato, anzi, il giovane ha finito per fare una scenata in faccia a Ines! Carmen dunque, è seriamente sottopressione, tanto da volersi prendere una serata tutta per sé. Anticipazioni rivelano che purtroppo la poverina finirà per affogare il dolo nell'alcol!

