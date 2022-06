Un altro Domani Anticipazioni 17 giugno 2022: Julia e Sergio finalmente sposi. Tirso si arrende!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 17 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Julia e Sergio pronunceranno finalmente il Sì tanto atteso. Tirso, innamorato della ragazza, non troverà il coraggio di confessare i suo sentimenti e la perderà per sempre!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 17 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Sergio chiede di nuovo a Julia di sposarlo. Lei accetterà? Carmen, dopo essersi procurata gli antibiotici, li somministra a Kiros riuscendo a salvargli la mano e la vita.

Un altro Domani: Ines fornisce in gran segreto la cura per Kiros

Carmen segue il consiglio di Angel e prova a chiedere aiuto a Ines per procurarsi l'antibiotico necessario a salvare la vita di Kiros, ma lei non sembra disposta a rischiare. Carmen, ormai costretta ad arrendersi, torna al capezzale di Kiros. Mentre Julia e Sergio promettono di riprovarci, Tirso confida ad Elena di essere ferito dal comportamento indifferente di Julia che non l'ha neppure ringraziato per il suo gesto eroico. La donna inizierà a sospettare un interesse più profondo del buon Tirso nei confronti della figlia di Carlos. Augustina, convinta di poter convincere Ines, va a trovarla al negozio. Le toccanti parole della tata faranno capitolare la moglie di Ventura, per Kiros però sarà forse già troppo tardi...

Un altro Domani: Carmen riesce ad evitare l'amputazione del braccio di Kiros

L'antibiotico è arrivato troppo tardi, l'amico di Kiros non è disposto a rischiare la vita del giovane e decide di amputare comunque per evitare che l'infezione si propaghi. Carmen si oppone ma nessuno sembra volerla stare a sentire, così la ragazza si infuria e puntata un coltello al collo del "macellaio" obbligandolo a desistere dal suo intento. Julia e Sergio hanno trascorso insieme una romantica notte alla locanda e al mattino sentono finalmente di essersi ritrovati, tanto che Sergio chiede alla fidanzata di sposarlo. Una seconda proposta senza fronzoli a cui Julia risponderà un Sì sincero e felice.

Nella Puntata di Un Altro Domani in onda su Canale 5: Julia si sposa, Tirso non trova il coraggio di fermarla

Francisco è furioso con Carmen quello che ha fatto per aiutare Kiros lo mette in una posizione molto scomoda; i signori della colonia non sono disposti a perdonare chi mette a rischio lo status quo. La voce si è sparsa velocemente e Ines teme che si possa risalire a lei, quindi chiede a Carmen e Augustina massima riservatezza. Se Ventura dovesse scoprire cosa ha fatto sua moglie, le conseguenze si rivelerebbero davvero rovinose per la libraia. Julia chiede a Elena di farle da testimone e coinvolge Tirso nei preparativi del matrimonio che si svolgerà in forma molto intima. Quest'ultimo non ha accolto con favore la notizia, anche se ha cercato in tutti i modi di non darlo a vedere. Il ragazzo si è innamorato di Julia e vorrebbe confessarglielo prima che sposi Sergio, ma non riesce a trovare il coraggio. La coppia finirà per pronunciare il Sì sotto lo sguardo triste e arreso dell'albergatore.

