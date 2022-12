Un Altro Domani Anticipazioni 15 dicembre 2022: La Guardia Coloniale indaga su Francisco

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 15 dicembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: in Guinea, la Guardia Coloniale, tramite un mandato, perquisisce la fabbrica di Francisco. Patricia sa chi deve essere interrogato: il tenente Serralvo.

Un Altro Domani Anticipazioni: Maria finalmente si apre

Maria, aiutando Riberio ha finalmente capito di dover archiviare il passato di dover tentare di fare chiarezza sul futuro. E' proprio con questa intenzione che deciderà finalmente di aprirsi e partecipare a una riunione della associazione Trans. Ovviamente sua madre non dovrà sapere nulla, è per questo infatti che la ragazza chiederà aiuto a Julia, la quale, comprensiva, accetterà di coprirla.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia affida tutto nelle mani dei suoi collaboratori

La compagnia di trasporti che Julia ha assunto per consegnare l'ordine l'ha abbandonata sul più bello. La poverina è quindi costretta a chiedere aiuto a un amico di Sergio ma soprattutto ad affidare totalmente la chiusura del commessa ai suoi operai. I ragazzi dovranno prendere il controllo della situazione e completare tutti i mobili senza fare errori mentre lei tenterà una disperata corsa contro il tempo per salvare l'affare! Tirso ed Eric, da parte loro, con il "Día de la Tapa", sembrano aver recuperato i clienti persi e la serenità di un tempo. Ma la situazione è destinata a cambiare nuovamente in maniera repentina...

Pericolosa perquisizione alla falegnameria, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 15 dicembre 2022

In Guinea, qualcuno ha allertato la Guardia Coloniale denunciando strani spostamenti merci da parte dei corrieri della falegnameria di Francisco. Le voci iniziano a girare e in molto speculano sulla notizia, Patricia però sa già chi verrà interrogato per confermare le accuse: il tenente Serralvo, cioè colui che ha ordinato la perquisizione. Nel frattempo, Alicia scopre i soldi e i documenti rubati a Ventura nascosti in libreria e capisce che dietro al furto di cui è stato accusato Angel c'è in realtà Ines.

