Un Altro Domani Anticipazioni 12 ottobre 2022: Tutti sospettano di Erik!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 12 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: In paese, i furti continuano e la maggior parte delle persone ritiene che Erik sia il responsabile, e il ragazzo fa fatica a mantenere i nervi saldi.

Un Altro Domani Anticipazioni: Tirso si è allontanato da Julia!

Erik ha raccontato a tutti della carcerazione di suo padre attirando verso l'intera famiglia, a partire da suo zio, sospetti e critiche. Julia si è accorta della freddezza con cui l'albergatore ha continuato a trattarla, del resto si era già rifiutato di partecipare ai festeggiamenti per il divorzio con Sergio ma la ragazza ha preferito egoisticamente non andare a fondo. Julia si è convinta che dietro al no di Tirso ci fosse solo un suo momento di ansia e confusione e non di certo astio nei suoi confronti. E' per questo che, insieme a Sergio, è tornata candidamente a chiedere a Tirso un favore: organizzare la giornata del Mobile in Hotel.

Tirso è preoccupato per le voci su Erik

Tirso dice No lasciando un po' turbata Julia. Nonostante tutto la ragazza capisce di dover andare avanti con la sua vita, con i suoi impegni, con la sua relazione con Sergio. I due giovani non mostrano più alcuna remora, sono pronti a vivere i loro sentimenti con maggior libertà e nessun timore. Tirso intanto cova dentro preoccupazione e rabbia, dopo l'ultima fastidiosa richiesta di Julia, c'è una nuova preoccupante questione: in paese il nome di suo nipote comincia ad essere abbinato a inspiegabili furti!

Erik sotto accusa, nella Puntata di Un Altro Domani del 12 settembre 2022

Il paese è sconvolto da furti inspiegabili, un ambiente così tranquillo che improvvisamente viene preso di mira da dei furfanti svaligiatori di case non è molto credibile. Tutti, a partire da Mario, quello forse più critico nei confronti del nipote di Tirso, attribuiscono proprio al ragazzo le azioni criminali. La fama di Tirso e delle sua famiglia è sempre più compromessa e anche gli affari iniziano a risentirne. Tirso poi, ha i nervi a fior di pelle!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.