Tradimento raddoppia il suo appuntamento serale e arriva il 6 maggio 2025, in prima serata su Canale5. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Cambi di palinsesto su Canale5. Dopo lo spostamento di Maria Corleone 2 nella prima serata di lunedì, oggi - martedì 6 maggio 2025 - arriva un nuovo episodio di Tradimento. La Soap Opera raddoppia e ci dà appuntamento sia martedì che venerdì. Scopriamo insieme le novità e cosa vedremo questa sera.

Tradimento raddoppia il suo appuntamento serale e va in onda anche oggi, martedì 6 maggio 2025, alle ore 21.40 su Canale5. Dopo lo spostamento di Maria Corleone 2 a lunedì 5 maggio 2025, le avventure della famiglia di Guzide possono prendersi un nuovo spazio settimanale nella prima serata della Rete Ammiraglia Mediaset. Questo fa parte dei cambiamenti previsti in questi giorni, in cui tornerà in onda L’isola dei Famosi. Ma scopriamo insieme cosa succederà negli episodi previsti per questa sera.

Tradimento: Mualla spietata contro Oylum

Negli episodi di Tradimento in onda in prima serata si Canale5 stasera 6 maggio 2025 vedremo Oylum sempre più in difficoltà con la suocera. Mualla l'ha sbattuta fuori di casa, dopo aver visto il video dell’aggressione di Tolga ai danni di Kahraman. Nonostante suo nipote non abbia voluto sporgere denuncia e stia cercando di fare finta di nulla, occupandosi dei suoi affari in Argentina, la donna ha deciso di tenere la figlia di Guzide lontana dalla sua dimora ma soprattutto di tenere con sé Can. Oylum è disperata e chiede aiuto a sua madre. Intanto Kahraman chiede notizie a sua zia e una volta rientrato in Turchia continua a proteggere la moglie di suo cugino. Di nuovo accanto a lei il giovane cede alla tentazione e finisce per baciarla.

Tradimento Anticipazioni: Ipek rivela a Guzide il motivo per cui la odia

Oylum vorrebbe riuscire a recuperare il suo Can ma Mualla è determinata a metterle i bastoni tra le ruote. La ragazza chiede aiuto a Guzide, pronta a entrare in azione per la ragazza, che ha scoperto non essere la sua vera bambina. La giudice è infatti venuta a conoscenza che, il giorno della nascita di Oylum, c’è stato uno scambio di culle. Lei e Tarik si sono messi alla ricerca della loro vera figlia e negli episodi del 6 maggio 2025, scoprono che il DNA di Ozcan Gurcelik non coindice con il loro. Intanto Sezai torna all’attacco per aiutare la sua Guzide, cosa che scatena ancora di più il risentimento di Ipek nei confronti della donna che suo padre ama. La giovane vuole rovinare la vita della giudice e alla fine confessa il motivo per cui la odia così tanto: la crede responsabile della morte di sua madre.

Selin tenta il suicidio negli episodi serali di Tradimento del 6 maggio 2025

Tolga ha scoperto che Oylum lo ha lasciato per salvargli la vita e vorrebbe tornare accanto alla ragazza che non ha mai smesso di amare. Selin è però incinta. Il ragazzo giura di prendersi le sue responsabilità di padre ma decide di lasciare sua moglie. Selin tenta il suicidio e si salva solo grazie all’intervento provvidenziale di Serra, che l’accompagna subito in ospedale. Oltan scopre tutto e redarguisce suo figlio, che decide di tornare a casa dalla consorte e di occuparsi di lei e della bambina in arrivo. Intanto Yesim capisce che Tarik non ha alcuna intenzione di ricostruire un rapporto con lei. Non solo non è la benvenuta nella sua casa ma l’uomo la tratta addirittura come una domestica.

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5.