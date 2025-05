Maria Corleone 2: La Seconda Puntata della Fiction va in onda stasera, Lunedì 5 maggio 2025

Anticipazioni TV

Maria Corleone 2 torna oggi, lunedì 5 maggio 2025, con la seconda puntata della nuova stagione. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda in prima serata su Canale5.

Maria Corleone 2 torna stasera, lunedì 5 maggio 2025. La Fiction con Rosa Diletta Rossi anticipa il suo appuntamento per continuare una storia che si fa sempre più intrigante e appassionante. Le vicende che ruotano intorno alla famiglia Corleone, ora nel mirino di nuovi nemici che intendono conquistare il porto di Palermo – controllato da Don Luciano – ci aspettano in prima serata su Canale5, precisamente alle ore 21.40. Scopriamo insieme cosa succederà nel secondo episodio della Serie TV.

Maria Corleone 2: ecco cosa è successo nella prima puntata

Nella prima puntata di Maria Corleone 2, andata in onda lo scorso 29 aprile 2025, Tony Zerilli ha provato a uccidere Maria durante la sua sfilata. La Corleone è riuscita a sfuggirgli ma sua sorella Sandra è rimasta gravemente ferita per proteggere il piccolo Giovannino. Don Luciano, ora latitante, ha deciso di vendicarsi per l’attacco subito da sua figlia e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Intanto Luca guida la polizia alla ricerca di Zerilli e si riavvicina a Maria. Intanto Stefano riceve la telefonata di Beatrice, un’imprenditrice conosciuta alla sfilata e poi informa Maria che dopo la sparatoria la sua azienda, la Lady by Corleone, ha subito un grosso contraccolpo e ora naviga in brutte acque. A peggiorare la situazione di Maria e dei suoi, ci si mette Matteo Lombardo, un trafficante internazionale, che contatta Don Luciano e lo avverte di avere in mente di prendere il controllo del porto di Palermo.

Ecco cosa succederà nella seconda puntata di Maria Corleone 2

Questa sera, 5 maggio 2025, continuano le avventure di Maria, decisa più che mai a proteggere la sua famiglia. La Corleone deve affrontare un colpo di scena nel nuovo episodio della Fiction, in onda alle ore 21.40 su Canale5. Dopo la sparatoria alla sfilata, Sandra sembra aver perso la testa. La donna fugge con Giovannino e fa perdere le sue tracce. Perché avrà preso questa decisione? Possibile che non si fidi più della sua stessa famiglia e voglia nascondersi da loro? Intanto Don Luciano si trova ad affrontare la minaccia di Matteo Lombardo, che si rivela un uomo spietato e un trafficante pronto a tutto per prendere quello che vuole. Mentre è alla ricerca di sua sorella, Maria – insieme a suo fratello Stefano – deve trovare un modo per salvare la sua azienda di moda, che è riuscita ad aprire dopo mille sacrifici. Ci riuscirà oppure stavolta dovrà per sempre rinunciarvi per seguire gli affari della sua famiglia?

Maria Corleone 2 va in onda da questa sera, in prima serata su Canale5.