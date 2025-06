Tradimento, Puntata Serale: ecco cosa succederà Stasera, 13 giugno 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, non perdete l'appuntamento serale con Tradimento in onda su Canale5. Vediamo insieme le anticipazioni degli episodi di oggi della Soap.

Tradimento ci aspetta questa sera, 13 giugno 2025, alle ore 21.50 su Canale5, con la sua consueta puntata serale. La Soap bissa il suo appuntamento nel daytime e torna a farci compagnia in prima serata con tre avvincenti episodi di una storia che ci appassiona ormai da mesi e che presto andrà in pausa estiva, per preservare il gran finale al prossimo autunno 2025.

In attesa di vedere come si concluderanno le vicende di Guzide e della sua famiglia, vediamo insieme cosa succederà oggi.

Tradimento Anticipazioni: Yesim e Umit salvati da Guzide e Sezai

Umit e Yesim sono stati arrestati e su di loro pende una terribile accusa: omicidio. I due veranno portati in cella e Sezai e Guzide correranno in loro soccorso. Il primo si occuperà della difesa di Umit mentre Guzide si prenderà cura della moglie del suo ex marito. I due magistrati riusciranno a ottenere il rilascio dei due, in cambio di una cauzione molto costosa. Si tratterà di ben due milioni e mezzo di lire turche per ciascuno. Sezai si offrirà di pagare per entrambi ma Guzide lo spingerà a dare il denaro solo per Umit, determinata a far aiutare Yesim da Tarik.

Tradimento: Selin tenta il suicidio e viene portata in una clinica psichiatrica

Tolga e Selin sono distrutti. La bambina che hanno adottato è morta e per loro è un dolore lancinante. A soffrirne sarà soprattutto Selin, che cercherà il perdono della famiglia d’origine della piccola e si rifiuterà di lasciare la sua camera. Tolga si renderà conto che sua moglie non sta bene e chiederà a Serra di starle vicino e di controllarla. La ragazza si farà però convincere ad andare a prendere il caffè insieme a Ipek e Azra e lascerà la sorella sola a casa.

Quando Tolga rientrerà a casa troverà la consorte in preda al delirio; la giovane starà cercando di suicidarsi tagliandosi le vene. Certo di non poter più aiutare Selin, il figlio di Oltan chiamerà i soccorsi e la farà ricoverare in una clinica psichiatrica.

Una nuova famiglia per Oylum, ecco cosa vedremo nella puntata serale di Tradimento del 13 giugno 2025

Ipek vedrà in TV che Sezai ha deciso di aiutare Umit e si sentirà nuovamente tradita da suo padre. Intanto Oylum, fresca sposa, partirà insieme a Kahraman e Can in montagna. Per la ragazza sarà una ventata d’aria fresca e un primo tentativo di avere una famiglia felice, dopo le ultime cose che ha dovuto affrontare, tra cui l’arresto di Mualla, accusata di aver ucciso Bahram. La donna è riuscita a dimostrare che suo figlio era già morto quando è stato seppellito ma per la figlia di Guzide questo sarà la prova che sua suocera le ha mentito.

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5.