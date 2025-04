Tradimento Anticipazioni Puntata Serale: Ecco cosa succederà questa sera negli episodi della Soap in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovi appassionanti episodi ci aspettano stasera su Canale5. Nella puntata serale di Tradimento in onda oggi, venerdì 11 aprile 2025, molti segreti verranno svelati e per Guzide e Tarik il gioco si farà sempre più duro. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa accadrà.

Questa sera non perdete il nuovo appuntamento serale con Tradimento. La puntata della Soap Opera turca in onda oggi – venerdì 11 aprile 2025 – alle ore 21.35 sarà ricchissima di colpi di scena ma soprattutto ci porterà a capire cos’è successo tra Oylum e Behram e perché la ragazza ha deciso di sposare l’imprenditore, di cui non è innamorata. Vedremo anche Tolga impegnato a continuare con i preparativi delle sue nozze con Selin mentre Tarik avrà un altro improvviso malore. Ma scopriamo nel dettaglio cosa accadrà negli episodi. Ecco le anticipazioni complete.

Tradimento Anticipazioni Puntata Serale dell'11 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata serale di Tradimento dell'11 aprile 2025 e poi leggi le anticipazioni complete degli episodi della Soap in arrivo su Canale5.

Tradimento, Puntata Serale: ecco perché Oylum ha sposato Behram

Oylum è fuggita con Behram. La ragazza ha rinunciato alla possibilità di scappare all’estero e di liberarsi di un matrimonio con un uomo che non ama. Guzide e Tarik hanno tentato di aiutarla ma hanno scoperto che la giovane, dopo aver fatto perdere le sue tracce, ha raggiunto una delle tante dimore della famiglia del ricco Behram e ha allestito le sue nozze. Nella puntata di Tradimento in onda questa sera - 11 aprile 2025 - su Canale5, grazie a un lungo flashback scopriremo cosa è successo e perché la figlia della giudice ha preso questa inaspettata decisione. Vedremo che, il giorno precedente al matrimonio, Behram l'ha convinta a seguirlo con la minaccia di sparare a Toga. I due sono arrivati a casa dello zio del giovane, dove sono stati accolti con grande calore e hanno avuto modo di confrontarsi apertamente.

Oylum ha scoperto che Behram vuole sposarla anche se lei non lo ama perché convinto che con il tempo lei possa innamorarsi di lui, così come accaduto a suo padre e sua madre in passato. Disilluso che la ragazza possa riuscirci, ha deciso di lasciarla andare purché lei gli giuri che gli lascerà crescere il loro figlio. Oylum ha accettato ma una volta salita in macchina per tornare a casa ha visto l’annuncio del matrimonio tra Tolga e Selin ed è tornata indietro sui suoi passi.

Tradimento Anticipazioni: Tolga pronto a sposare Selin

Oltan ha messo Tolga in difficoltà ma non è riuscito a far confessare al figlio la verità sul suo matrimonio con Selin. L’imprenditore è convinto che il ragazzo voglia sposarsi per ripicca e che sia più che mai determinato a farlo dopo aver scoperto delle nozze tra Oylum e Behram. Padre e figlio ne parleranno dopo aver letto l’articolo che annuncia il "lieto giorno" della figlia di Guzide ma Oltan sarà distratto da uno strano foro nel muro della casa di Tolga, provocato da un proiettile. Intanto Oylum e suo marito si godranno la loro prima giornata da sposati e Behram regalerà alla moglie un’auto per muoversi liberamente. Poi però confiderà alla madre di essere molto preoccupato per l’atteggiamento della giovane, che pensa più a divertirsi che al figlio che porta in grembo.

Tarik si sente di nuovo male nella puntata serale di Tradimento dell’11 aprile 2025

Ozan scopre che Zelis è il corriere di Oltan e i due, che si sono appena chiariti ad Amsterdam, finiscono di nuovo per discutere. Stavolta però riescono a essere sinceri l’uno con l’altra e si rivelano il motivo per cui lavorano per Oltan. Yesim tenta di riavvicinarsi a Oyku ma Tarik non ha alcuna intenzione di fargliela vedere e si trasferisce in un nuovo appartamento di cui l’ex compagna non conosce l’indirizzo. La donna, insieme a sua zia Ilknur, tenta di scoprire quale sia. Sezai viene prosciolto e ora finalmente è di nuovo libero e può festeggiare con Guzide. La giudice viene però interrotta e deve allontanarsi dalla festa in onore dell’avvocato perché Oyku l’avverte che suo padre ha avuto un malore. La giudice corre in aiuto della bambina e si occupa dell’ex compagno che, ripreso i sensi, vorrebbe che lei rimanesse al suo fianco. Tolga, Selin e Serra cercano di distrarsi godendosi una cena in un ristorante di lusso ma all'uscita vengono assaliti da giornalisti che chiedono alla coppia quando avverranno le nozze.

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il venerdì anche nella prima serata di Canale 5.