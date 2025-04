Tradimento Anticipazioni 6 aprile 2025: Oylum in fuga, ma Behram la trova!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 6 aprile 2025 su Canale 5: Oylum tenta la fuga, ma Behram riesce a rintracciarla e a portarla via con sé...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 aprile 2025, alle 14:55, Ozan vorrebbe scusarsi con Zelis, però lei non glielo permette: l'ha bloccato sul telefono. Allora, lui tenta di contattarla tramite Mesut, per fa un altro buco nell'acqua, perché Zelis gli dice a chiare lettere che non vuole più sentirlo. Imperterrito, Ozan si presenta sotto casa sua e la supplica di dargli un'altra possibilità, ma la giovane non ne vuole sapere. A questo punto, Zelis, nervosa, si scaglia anche contro Yesim, accusandola di vivere con loro senza contribuire alle spese; offesa, quest'ultima se ne va e raggiunge Tarik in albergo, sperando che le permetta di stare lì con lui. Intanto, Guzide sta comunicando ai figli di aver pianificato tutto per il trasferimento in America di Oylum: qui, lontana da Behram, studierà e poi partorirà. Tolga, invece, annuncia ad Oltan di essersi fidanzato ufficialmente con Selin. L'uomo, che nel mentre si è reso conto di provare qualcosa per Elmas, pensa che il figlio non sia davvero innamorato della rosa: la sua è solo una ripicca nei confronti della sua ex. Nel frattempo, nonostante Sezai vorrebbe aiutare economicamente Guzide, lei scopre di poter fare affidamento su Tarik, che sborsa la cifra necessaria per la partenza di Oylum senza battere ciglio. Quando Yesim lo viene a sapere, va su tutte le furie. In seguito, Guzide ed Oylum giungono in aeroporto, però i loro piani vengono rovinati da Behram, che arriva all'improvviso per portarsi via la fidanzata. La donna, allarmata nel notare che Oylum sembri svanita nel nulla, la chiama, ma lei le dice di aver deciso di sposare il cugino di Nazan...

Tradimento: Zelis respinge Ozan!

Scoperto che l'amata è la cugina di Yesim e la figlia di Ilknur, Ozan ha iniziato a sospettare dell'onestà di Zelis, così come il resto della sua famiglia. Capito che, invece, si stava sbagliando di grosso su di lei, sta provando a fare marcia indietro. Il giovane vorrebbe tanto porgere le sue scuse a Zelis, ma quest'ultima lo ha bloccato; allora, cerca di contattarla tramite Mesut, però non ottiene altro che una rispostaccia: vuole essere lasciata in pace. Ostinato, Ozan si presenta sotto casa sua per implorarla di dargli un'altra chance, peccato che Zelis sia più cocciuta di lui, e lo respinge in malo modo. Dopodiché, ancora nervosa, la ragazza se la prende anche con Yesim, accusandola di essersi piazzata nel suo appartamento senza contribuire alle spese. Offesa, la mora se ne va e si dirige da Tarik, che si trova ancora in albergo; il suo augurio è che l'ex amante accetti di aprirle le porte della sua camera...

Guzide organizza la fuga di Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Guzide ha un'importante comunicazione da dare ai suoi figli. Scoperto che Oylum è incinta di Behram, ma che non vuole stare con quest'ultimo, ha architettato un piano affinché possa liberarsene: la figlia andrà a vivere in America, dove studierà e partorirà. Dato che i costi sono piuttosto elevati, dovrebbe provvedere Tarik; l'uomo acconsentirà? Intanto, Tolga ha fatto la sua proposta di matrimonio a Selin, che, commossa, ha accettato seduta stante. Ora, il giovane lo sta comunicando ad Oltan, che non sembra reagire nel migliore dei modi. Il costruttore, che nel mentre ha capito di provare qualcosa per Elmas proprio quando lei ha scelto di partire per l'Inghilterra, non è per niente convinto che Tolga sia realmente innamorato della rossa: vuole soltanto fare una ripicca nei confronti di Oylum!

Behram trova Oylum e la porta via con sé, nelle Anticipazioni della puntata del 6 aprile 2025 di Tradimento

Sezai si propone di aiutare Guzide, in modo tale che lei non debba chiedere aiuto a Tarik; nonostante ciò, quest'ultimo non si fa il minimo problema a sborsare la cifra necessaria per la partenza di Oylum. Yesim, che assiste alla scena, va su tutte le furie, e rivendica i suoi diritti. In seguito, Guzide raggiunge l'aeroporto insieme alla figlia, che è pronta a partire per l'America. Tuttavia, improvvisamente sopraggiunge Behram a guastare i loro piani: porta via Oylum. Nel momento in cui si rende conto che la ragazza sembra essere scomparsa, la giudice la chiama; a questo punto, Oylum le rivela di aver cambiato idea, ossia di aver deciso di restare e di convolare a nozze quanto prima con il suo fidanzato. Guzide è sotto shock...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.