Tradimento, Anticipazioni: La Terza Puntata della Fiction va in onda questa sera su Canale5

Continua l'appuntamento con Tradimento, la Fiction Turca con protagonista Vahide Percin. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi in onda questa sera, domenica 15 dicembre 2024, su Canale5.

Un nuovo appuntamento con Tradimento, la Fiction turca con Vahide Percin, ci aspetta questa sera, domenica 15 dicembre 2024, alle ore 21.40. La serie che vede il ritorno su Canale5 dell’interprete di Hunkar di Terra Amara, promette sempre colpi di scena e trame al cardiopalma. E anche gli episodi in onda oggi, in prima serata, si prospettano ricchi di suspense. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni ma prima facciamo un piccolo ripasso di quanto già successo.

Tradimento: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Tradimento è il nuovo appuntamento della domenica sera di Canale5. Protagonista di questo dramma famigliare è Vahine Percin, l’amata Hunkar di Terra Amara, che qui interpreta Guzide, un giudice integerrimo e una donna molto forte, pronta ad affrontare i grandi tradimenti che la vita ha in serbo per lei.

Nelle scorse puntate, Guzide ha scoperto che suo marito Tarik, con cui è sposata da trent’anni e sta persino per festeggiare questo traguardo, ha una vita parallela da cinque anni. Ha sposato un’altra donna e ha una figlia. Il magistrato ne è venuta a conoscenza per caso, mentre stava indagando per conto per un caso che sta seguendo. La scoperta è stata un vero shock ed è, purtroppo per lei, solo la prima. Verrà a sapere molto presto che quello del consorte non è l’unica cosa che lei ignora; pure i suoi figli non sono del tutto sinceri.

Nella seconda puntata in onda lo scorso 8 dicembre 2024, Guzide non solo ha umiliato il marito svelando della sua seconda famiglia durante la festa per i loro trentesimo anno di matrimonio, ma ha dovuto aiutare sua figlia Oylum a sfuggire alla terribile accusa di omicidio. La ragazza è stata infatti protagonista di un incidente in motocicletta, in cui è morto un ciclista. La giovane non era alla guida ma lo era il suo amico Tim, figlio di un diplomatico che in quanto tale, gode dell’immunità giudiziaria. Il giovane ha provato a fuggire ma la giudice è riuscita a fermarlo. L'incubo non è però finito.

Tradimento, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di stasera, 15 dicembre 2024

Questa sera andrà in onda la terza puntata di Tradimento, composta da tre episodi. Scopriamo insieme le anticipazioni:

Sul web è stato pubblicato un articolo che parla dell’incidente in moto di Oylum e Tim. La ragazza è in preda al panico; teme di essere davvero accusata di omicidio e di finire in prigione. Tarik scopre che Yesim ha fatto cambiare la serratura della porta di casa, impedendogli l’accesso. L’uomo si rende conto che entrambe le sue famiglie lo hanno cacciato. Per poter risolvere questa situazione, si rivolge a Oltan. Proprio mentre sta parlando con lui, scopre dell’articolo su sua figlia e decide di intervenire.

Tarik, in compagnia di Tolga, si presenta a casa di Guzide, deciso ad aiutare sua figlia. L’accoglienza è fredda anzi proprio iraconda. Non solo sua moglie non gli consente di entrare in casa ma Ozan lo accusa di essere il responsabile di tutti i loro problemi famigliari. Il ragazzo, dopo essersi sfogato contro suo padre, tenta di riavvicinarsi a Lara e si reca da lei. La giovane non ha però alcuna intenzione di perdonarlo e lo respinge. Deluso e amareggiato, Ozan chiama Kaan per trovare una spalla su cui sfogarsi.

Mesut propone a Ozan una soluzione ai suoi problemi. Il ragazzo deve cercare Kaan nel Dark Web ma prima deve guadagnare tempo con suo padre, affinché lui non scopra che ha perso tutti i soldi che lui gli ha dato in custodia. Inventa così la scusa di aver investito il denaro di Oltan in un fondo coreano, non accessibile per due settimane. Tarik crede al figlio e nel mentre promette a Yesim di chiedere il divorzio da Guzide, in modo da poter vivere insieme a lei e a Oyku, senza più problemi.

Le paure di Oylum si realizzano. La giovane viene arrestata e trasferita in carcere. Guzide è disperata e chiede a Tolga di trovare una copia dei filmati delle telecamere di sicurezza per poter scagionare la figlia. Ci riuscirà?

Tradimento va in onda la domenica in prima serata su Canale5.