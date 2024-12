Tradimento: Vahide Percin è tornata su Canale5. Tutto sull'amata Hunkar di Terra Amara

Anticipazioni TV

Vahide Percin, l'attrice che in Tradimento interpreta Guzide e che in Terra Amara interpretava Hunkar, torna a farci compagnia su Canale 5: Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla talentosa attrice turca!

I fedelissimi - e nostalgici - fan di Terra Amara non potrebbero essere più felici: Vahide Percin, l'indimenticata Hunkar Yaman di Terra Amara, finalmente è tornata a farci compagnia su Canale 5. Infatti, a partire da domenica 1° dicembre, va in onda in prima serata un nuovo ed appassionante serial turco, Tradimento, che ha per protagonista proprio questa talentosa attrice, stavolta nei panni della protagonista, Guzide Ozguder, una giudice che scopre che la sua vita non è così perfetta come credeva. Ma che cosa sappiamo di Vahide Percin? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua biografia!

Tradimento: Età, Segno Zodiacale, Studi di Vahide Percin

Vahide Percin è nata a Smirne, in Turchia, il 13 giugno del 1965; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 59 anni. Sua madre era una casalinga, mentre suo padre un camionista; inoltre, ha una sorella di nome Guven. Ha studiato al liceo, ed una volta diplomatasi si è iscritta ala Facoltà di Economia. Nonostante ciò, ha sempre desiderato di diventare un'attrice professionista. Infatti, subito dopo si è iscritta presso il Dipartimento Teatrale della Facoltà di Belle Arti della Dokuz Eylul University, dove si è laureata. Inoltre, qui è stata nominata Migliore studentessa da un insegnante. In seguito si è stabilita ad Ankara, poi si è trasferita ad Adana.

La carriera di Vahide Percin ed il suo ruolo in Tradimento

Il suo debutto ufficiale da attrice televisiva risale al 2003, quando ha ottenuto la parte di Suzan Kozan in una serie TV, Bir Istanbul Masali, mentre quello al cinema risale al 2005, quando ha recitato nel film Anlat Istanbul. Dopodiché, è stata scelta per moltissime altre parti in pellicole e serie televisive, come ad esempio quella di Hurrem Sultan ne Il secolo magnifico, serial del 2013; ma, di certo, uno dei ruoli che le ha conferito maggior successo è stato quello in cui ha recitato dal 2018 al 2020, ossia quello di Hunkar Yaman in Bir Zamanlar Cukurova, titolo originale di Terra Amara. Dal 2022 al 2024, invece, ha ottenuto la parte della protagonista in Aldatmak, Tradimento. Qui, Vahide Percin è Guzide Ozguder, una giudice integerrima che si dedica tanto al suo lavoro quanto alla sua famiglia. Purtroppo, un giorno scopre che suo marito, Tarik, ha una doppia vita: ha una seconda moglie ed un'altra figlia. Scoperto il tradimento, tutte le sue certezze crollano, ed inevitabilmente il suo punto di vista subisce una drastica trasformazione.

Vahide Percin: Vita Privata e Malattia dell'attrice di Tradimento

Vahide Percin al momento dovrebbe essere single, però è stata sposata per ben 22 anni. Dal 1991 al 2013 è stata la moglie di un collega, l'attore turco che in Terra Amara interpretava il terribile Colak, ossia Altan Gordum. Dal loro amore è nata una figlia nel 1994, Alize - psicologa ed a sua volta attrice -, e persino un'accademia teatrale: nel 2009, insieme, hanno fondato l'Akademi 35 Bucuk Sanat Evi. Inoltre, due anni prima del divorzio, ossia nel 2011, le è stato diagnosticato il tumore al seno, ma, per fortuna, ora sta bene. Purtroppo, non possiamo avere ulteriori notizie in merito alla sua vita privata, anche e soprattutto perché non è presente sui social.

Tradimento va in onda la domenica in prima serata su Canale 5.