Tradimento, Anticipazioni: Questa sera su Canale5 appuntamento con la Seconda Puntata della Serie Turca

Arriva stasera in prima serata su Canale5, la seconda puntata di Tradimento, la serie TV con protagonista Vahide Percin. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi di oggi.

Tradimento è il nuovo appuntamento domenicale di Canale5. La serie tv turca è arrivata nella prima serata della Rete Ammiraglia Mediaset, lo scorso 1° dicembre 2024 e ci farà compagnia a lungo. La seconda puntata va in onda questa sera, 8 dicembre 2024, alle ore 21.20.Protagonista di questo nuovo dizi, un dramma famigliare avvincente, è Vahide Percin, Hunkar di Terra Amara.

Scopriamo cosa succederà negli episodi di oggi:

Tradimento: ecco cosa è successo negli episodi del 1° dicembre 2024

Nei primi cinque episodi della prima puntata di Tradimento, andati in onda la scorsa domenica 1° dicembre 2024, abbiamo conosciuto Guzide, una rispetta giudice, sposata da trent’anni con Tarik e madre di due figli, Ozan e Oylum. La donna è convinta di avere una famiglia praticamente perfetta e che grazie al piglio combattivo e autoritario, tutto fili liscio. Peccato la realtà sia ben diversa e che tutti, intorno a lei, nascondano segreti e bugie, a partire da suo marito, che da ormai cinque anni ha una vita parallela; ha infatti un’altra compagna e pure una figlia.

Oylum, sua figlia, dovrebbe partire per Amsterdam per un anno studio alla facoltà di medicina ma alla fine, decide di non continuare i suoi studi e cerca di raggiungere New York, dove spera di poter realizzare il suo sogno di diventare una ballerina.

Ozan non se la passa meglio. Il ragazzo è assetato di denaro e finisce per fare un vero e proprio macello quando suo padre gli affida una grossa somma di contanti, da tenere nascosti per conto di Oltan. Dopo l’ennesima delusione sul lavoro, Ozan si licenzia ma senza dire nulla alla sua compagna Lara e a sua madre. Con loro finge di aver ottenuto una promozione e investe tutti i soldi che il padre gli ha consegnato, in una criptovaluta. Peccato che l’investimento si riveli presto un insuccesso. Guzine finisce per scoprire qualche pezzo di questi terribili segreti ma ancora tutta la realtà delle cose non è venuta a galla.

Tradimento, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella seconda puntata in onda Stasera su Canale5

Stasera, domenica 8 dicembre 2024, andrà in onda la seconda puntata di Tradimento. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che vedremo oggi su Canale5:

Guzide è sconvolta. La rivelazione della doppia vita di Tarik – che ha un’altra famiglia – ha lasciato tutti senza parole. La giudice sta cercando di superare questa novità ma prima che possa anche solo per un momento abituarsi, ecco arrivare un’altra sconvolgente notizia. Una telefonata la informa che sua figlia Oylum, che pensava essere ad Amsterdam, è stata coinvolta in un incidente ad Ankara. La giovane è stata completamente lasciata da sola; Tim, dopo quanto successo, si è dato alla fuga e pensa di poterla fare franca poiché è figlio di un ambasciatore. Guzide non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia e si mette sulle sue tracce. Purtroppo scopre che il ragazzo gode dell’immunità penale e che vuole scappare all’estero. Ozan intanto cerca di recuperare il denaro che ha perso. Ci riuscirà?

