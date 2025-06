Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Serra è incinta... di suo cognato Tolga!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Serra scoprirà di essere in dolce attesa, e senza ombra di dubbio il figlio che aspetta è di suo cognato Tolga!

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Serra, dopo essersi infilata nel letto di suo cognato, quando quest'ultimo era ubriaco, inizierà ad avere degli strani - ma inequivocabili - malesseri. La giovane effettuerà dei controlli e così scoprirà di essere in dolce attesa. Ovviamente, il figlio che porta in grembo non può che essere di Tolga! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Selin è distrutta...

Mentre noi vediamo Selin perdere del tutto il senno perché ha visto per l'ennesima volta infrangersi il suo più grande sogno, quello di maternità, i telespettatori turchi sanno che sua sorella Serra, invece, potrebbe presto coronarlo al posto suo. La rossa, dopo aver perso la figlia che portava in grembo e dopo aver subito un intervento di asportazione dell'utero, ha accolto felicemente la proposta di Tolga di prendere in affidamento una bambina. Così, Selin ed il marito hanno preso con loro la piccola Zeynep, che i genitori biologici non erano in grado di mantenere...

Selin tenta il sucidio... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Purtroppo, ben presto l'idillio si è tramutato in tragedia, l'ennesima che si è abbattuta su questa coppia sfortunata. La piccola Zeynep è stata colpita dalla "sindrome della morte improvvisa infantile", ossia un decesso apparentemente senza una causa specifica che può colpire neonati sani. Tolga è distrutto, ma mai quanto Selin, la quale inizia persino a colpevolizzarsi. Dopo aver chiesto perdono ai genitori naturali della bimba deceduta, che hanno respinto le scuse e l'hanno accusata di aver ucciso Zeynep, Selin ha cominciato ad infliggersi dei tagli con il coltello...

Serra incinta di Tolga, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Selin ha avuto l'ennesimo crollo psicologico, ed i medici hanno consigliato a Tolga di farla ricoverare in una struttura psichiatrica. Il giovane ha capito di non avere altra scelta, e così, giù di morale, ha provato a distrarsi per come poteva e per quanto possibile. Nel mentre, Serra lo spronava a continuare a bere, fino a quando Tolga non si è ubriacato. A questo punto, la cognata ha approfittato della situazione per infilarsi nel suo letto, e, fingendosi Oylum, lo ha sedotto: i due hanno fatto l'amore. Qualche settimana dopo questo episodio, Serra ha inizia ad avere delle pesanti nausee; attanagliata dal dubbio, si reca subito a fare dei controlli e così viene a sapere che è rimasta incinta, e che, ovviamente, il bebè che porta in grembo non può che essere del cognato! Sotto shock, la bionda non ne fa parola con nessuno, anche se Azra sta per rendersi conto dei suoi strani - ed inequivocabili - malesseri...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.