Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Tolga fa l'amore con Serra!

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Tolga a letto con Serra... ma che cosa sta succedendo?

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Tolga e Selin, una volta adottata la piccola Zeynep, s'illuderanno di poter essere finalmente felici; purtroppo, solo qualche ora dopo, la bambina morirà improvvisamente. A questo punto, la situazione precipiterà rapidamente: lei tenterà il suicidio e verrà ricoverata in un istituto psichiatrico, mentre lui proverà ad annegare i dispiaceri nell'alcol. Ad approfittarne sarà Serra, la quale s'infilerà nel letto di Tolga e, fingendosi Oylum, lo sedurrà per fare l'amore con lui... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Tolga e Selin ci riprovano...

Mentre noi vediamo Tolga ancora concentrato su Oylum, i telespettatori turchi sanno bene che il giovane tenterà di recuperare il rapporto con Selin, fino a quando non capiterà l'ennesima tragedia che la porterà ad un terribile crollo emotivo; a quel punto, Serra penserà bene che sia il momento perfetto per insinuarsi tra di loro. Ma procediamo con ordine. Dopo aver visto con i suoi occhi la sua ex accettare la proposta di matrimonio di Kahraman, Tolga è tornato a casa con il cuore in frantumi e la coda tra le gambe per chiedere perdono a Selin. Lei, non desiderano altro, ha immediatamente riaccolto tra le sue braccia il marito. Poi, come se non bastasse, Tolga ha proposto a Selin di allargare la famiglia!

La bambina adottata da Tolga e Selin muore... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Selin non vede l'ora di diventare madre prendendo in affidamento una bambina, visto che, in seguito all'aborto, le è stato anche rimosso l'utero, e, da quel momento, una luce in lei si era spenta. Così, Selin e Tolga vanno a prendere la piccola Zeynep, la quale è stata abbandonata dai suoi genitori biologici perché non in grado di occuparsi di tutti i loro figli. La coppia appare felice come non mai di avere con sé Zeyenep, ma, nel giro di qualche ora, quest'ultima esala il suo ultimo respiro: viene colta dalla cosiddetta "morte in culla", ossia un decesso improvviso ed inspiegabile di un neonato apparentemente sano. La rossa è sotto shock, anche perché si sente terribilmente in colpa: nonostante i medici le abbiano spiegato che non è colpa sua, Selin continua a ritenersi responsabile...

Serra seduce Tolga ubriaco, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Nella speranza di riuscire ad acquietare la sua coscienza, Selin si reca a casa dei genitori della bambina per chiedere loro perdono, ottenendo però il risultato contrario: i due l'accusano di aver ucciso la loro figlioletta. Una volta rientrata a casa, la poverina, in evidente stato confusionale, inizia ad infliggersi dei piccoli tagli sulle braccia. Al suo arrivo, Tolga corre da Selin per disarmarla, ma viene ferito a sua volta sul collo. Il moro allerta i soccorsi, e la moglie viene portata in ospedale, dove i dottori consigliano a Tolga di farla ricoverare in un istituto psichiatrico. Mentre lui si rifiuta, Oltan gli suggerisce di dare ascolto ai dottori; Tolga si rende conto che il padre ha ragione nel momento in cui Selin fa un'altra scenata, dando prova di essere ormai del tutto fuori di senno. Ovviamente, questo episodio non lascia indifferente Tolga, che tenta di annegare i pensieri funesti nell'alcol. A questo punto, sopraggiunge Serra, che approfitta della situazione per infilarsi nel letto di suo cognato e, fingendosi Oylum, lo seduce. I due fanno l'amore. Il mattino seguente, Serra sgattaiola via prima che Tolga si svegli, poi manterrà il segreto su quanto accaduto; d'altra parte, lui non ricorda nulla della sera precedente... Ma perché la diabolica sorella di Selin ha fatto una cosa simile?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.