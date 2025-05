Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Kahraman chiede a Oylum di sposarlo davanti a Tolga. Ecco la risposta della giovane

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Kahraman fa la proposta di matrimonio ad Oylum, mentre Tolga assiste alla scena...

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Kahraman, alla fine, prenderà coraggio e farà la proposta di matrimonio ad Oylum. Quest'ultima, pur non amandolo, accetterà, sia perché ha capito di potersi fidare di lui, sia per mettere un punto definitivo alla sua love story con Tolga, il quale assisterà alla scena con il cuore in frantumi... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Kahraman s'innamora di Oylum...

Mentre noi vediamo Oylum respingere Kahraman, i telespettatori turchi sanno bene che lui, carpendo dei segnali da parte della giovane, arriverà a farle una proposta di matrimonio. Ma procediamo un passo alla volta. Kahraman ha perso la testa per Oylum, e non può fare a meno di sentirsi terribilmente in colpa nei confronti di Behram, il quale è in coma. Tuttavia, incapace di soffocare i suoi reali sentimenti nei confronti della mora, l'ha baciata; poi, per alleggerirsi la coscienza, è andato al capezzale del cugino per chiedergli perdono. Ma mentre il ragazzo ed Oylum cercavano di tenere le distanze, Mualla seppelliva in gran segreto Behram...

Il diabolico piano di Mualla... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Mualla ha escogitato un diabolico piano. Nel momento in cui un'infermiera la mette al corrente del fatto che ormai per Behram non ci sia più neanche la minima speranza, e che quindi farebbe meglio a permettergli di riposare in pace, la donna si rende conto di non avere alternativa: deve firmare il consenso affinché gli stacchino la spina. Tuttavia, Mualla ha deciso di mantenere il segreto sulla morte del figlio, e così ha rivelato a tutti di averlo fatto trasferire in una clinica in Svizzera dove tenteranno una cura sperimentale; in verità, ha fatto trasferire il suo cadavere nella sua seconda residenza per dargli una degna sepoltura in forma strettamente privata. Mualla non vuole che Oylum venga a sapere che Behram sia morto perché spera che s'innamori di Kahraman prima di rivelarle di essere diventata vedova: in questo modo, lei ed il piccolo Can resteranno in famiglia. Infatti, benché sia cosciente che il bambino non sia suo nipote, la signora continua a considerarlo il suo unico erede della famiglia Dicleli...

Oylum accetta di sposare Kahraman davanti a Tolga, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Il sogno di Mualla sta per diventare realtà. Oylum viene a sapere che Kahraman ha avuto un brutto incidente, così quando se lo ritrova davanti vivo e vegeto, gli corre incontro e gli getta le braccia al collo, sollevata al pensiero che non sia morto. A questo punto, il giovane intuisce che l'amata non lo vede più come un semplice amico. Allora, Kahraman prende coraggio e organizza una romantica proposta di matrimonio in un bel locale. Qui, però, questo dolce momento viene interrotto dall'improvviso arrivo di Tolga, il quale non demorde: vuole che Oylum accetti di seguirlo, anche perché il suo matrimonio con Selin è finito. La mora non ha la minima intenzione di accettare, dato che è a dir poco adirata con Tolga, che ha messo su un gruppo armato per introdursi in casa Dicleli e costringere Mualla a lasciarla andare. Dunque, Oylum manda via l'ex e fa in modo che possa vedere mentre accetta di diventare la moglie di Kahraman. Il figlio di Oltan, con il cuore in frantumi, torna dalla rossa per chiederle perdono, e la figlia adottiva di Guzide specifica al futuro marito che lo sposerà soltanto perché ha capito che può riporre in lui la sua fiducia, non per amore...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.