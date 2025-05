Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Behram muore, ma Mualla lo tiene segreto. La donna ha un diabolico piano...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi di Tradimento, la soap turca di Canale 5 che ha per protagonista Hunkar di Terra Amara: Mualla darà il suo consenso per staccare la spina a Behram, ma nessuno dovrà venire a sapere della sua morte. Ecco perché...

Ecco che cosa vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove puntate di Tradimento. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Mualla, alla fine, si rassegnerà all'idea di dover lasciar andare Behram. Tuttavia, una volta che avrà dato il consenso per staccare la spina, manterrà il segreto: nessuno dovrà sapere che il figlio è ufficialmente morto. Infatti, la donna ha un piano diabolico per tenere stretti a sé Oylum ed il piccolo Can, che considera comunque il suo unico erede... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tradimento: Mualla non vuole staccare la spina a Behram...

Mentre noi vediamo Mualla ancora determinata a non staccare la spina, incapace di separarsi definitivamente da Behram, i telespettatori turchi sanno bene che ben presto si vedrà costretta a lasciar andare il suo amato figlio... anche se lo farà in gran segreto. Behram si trova in coma dal momento in cui un sicario assoldato da Zelis per farlo fuori gli ha sparato. Purtroppo, non molto tempo dopo i medici hanno dovuto dichiarare la morte celebrale del giovane, gettando sua madre in un profondo sconforto. Ma mentre alcuni le consigliavano di smetterla di accanirsi per tenere Behram in vita, Mualla continuava a ribadire di non avere la minima intenzione di smettere di sperare in un suo miracoloso risveglio...

Mualla scopre che Can non è figlio di Behram... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di Tradimento

Sperando che in questo modo l'avrebbe convinta a lasciarla andare, Oylum ha confessato a Mualla che il piccolo Can non è figlio di Behram, bensì di Tolga. A questo punto, è stata la donna a spiazzare la nuora, confidandole di averlo sempre saputo. Tuttavia, a Mualla non importa chi sia il padre del nipotino, perché continuerà a considerarlo tale: il suo unico figlio non potrà più dargli un erede che porti avanti il loro cognome, quindi si terrà stretto Can. Ed è proprio per questo motivo che la signora sta per mettere in atto il suo diabolico - e a dir poco folle - piano.

Mualla non vuole che si sappia che Behram è morto, nelle Nuove Puntate di Tradimento

Un giorno, un'infermiera comunica a Mualla che gli organi di Behram hanno ceduto, e che non è il caso di proseguire con questo accanimento terapeutico: dovrebbe permettere al figlio di riposare in pace. La mora si rende conto di non avere altra scelta, e così dà il suo consenso per staccare la spina. Mualla, però, non vuole che si sappia, tanto che non lo dirà né ad Oylum né ai suoi nipoti, Kahraman e Nazan. A questi ultimi la donna spiega che Behram è stato trasferito in una struttura all'estero, dove tenteranno la strada di una cura sperimentale che potrebbe fargli riaprire gli occhi. In verità, Mualla, avvalendosi dell'aiuto dei suoi uomini di fiducia, ha fatto trasportare il corpo del ragazzo nella sua seconda residenza, nel cui giardino gli darà una degna sepoltura. Ma perché per lei è tanto importante che non si sappia del decesso di Behram? Mualla, come abbiamo già detto, ha un solo obiettivo, ossia far sì che Oylum e Can, che comunque considera il suo unico erede, continuino a far parte della sua famiglia; pertanto, spera che nel mentre la nuora possa innamorarsi di Kahraman, e solo a quel punto le permetterà di divorziare dal marito!

