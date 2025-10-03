TGCom24
Tradimento Anticipazioni 3 ottobre 2025: Ipek nei guai, Sezai costretto a divorziare da Guzide per salvarla!

Un nuovo appuntamento con Tradimento ci aspetta stasera, 3 ottobre 2025. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della dizi in onda su Canale5.

Un nuovo appuntamento con Tradimento ci aspetta questa sera, 3 ottobre 2025, in prima serata su Canale5. Ci stiamo avviando velocemente alla conclusione della dizi turca che ha appassionato gli spettatori italiani con i suoi continui colpi di scena. E uno di questi potrebbe presto cambiare la sorte di Guzide e Sezai ma anche di Kahraman, che ha appena scoperto chi è la sua vera madre. Prima di scoprire le anticipazioni di cosa succederà negli episodi in onda oggi, alle ore 21.25, ecco un piccolo riassunto di quanto successo nelle puntate precedenti.

Tradimento: Oylum ricatta Mualla

Nella puntata di Tradimento del 26 settembre 2025, la morte di Serra ha messo in allarme Oltan, che ha affrontato Ipek, accusandola di aver ucciso la sua amica. La ragazza ha ovviamente negato tutto ma nel padre di Tolga è rimasta la convinzione che la sua ex amante sia un’assassina. Nel mentre Kahraman ha scoperto che Kadriye è sua madre e ha voluto incontrala mentre Oylum ha deciso di mettersi in salvo e di proteggere Can da Mualla, mostrando all’ex suocera un video in cui lei rivela che suo figlio non è un Dicleli. Umit ha invece confessato a Zeynep di essere innamorato di Yesim, sempre più vicina a Dundar. Dopo il confronto tra Tarik e Sezai, Guzide ha ascoltato una conversazione molto ambigua tra Kadriye e Sezai dove ha appreso che suo marito l’ha sempre amata e che la sua “rivale” lo ha sempre saputo ma ha anche sospettato che la donna nasconda a tutti, persino al suo ex amante una verità: il padre di Ipek è anche il papà di Kahraman?

Tradimento Anticipazioni 3 ottobre 2025: ecco cosa succederà

Negli episodi di Tradimento in onda il 3 ottobre 2025, Guzide affronterà Kadriye e scoprirà la verità sul suo passato con Tahir Dicleli e con Sezai mentre Kahraman si confronterà con Mualla sulla sua vera nascita e la informerà di voler assumere il cognome Dicleli, diventando di fatto il capofamiglia e l’erede. Oylum nel mentre si reca sulla tomba del suo vero padre e poi si reca nella sua casa, dove incontra Ilgin, la matrigna di Dundar, che sta litigando con il ragazzo e con Guzide, perché lei è decisa a diseredare il ragazzo e a cacciarlo di casa, visto che non è davvero un Terzioglu.

Umit vuole invitare a cena Yesim ma Dundar lo precede e tra i due ragazzi sembra nascere un sentimento. Azra vuole liberarsi del suo ruolo di domestica e usa il video che incastra Ipek come assassina di Serra. La figlia di Sezai non cede però al ricatto e Azra decide di chiedere aiuto allo zio con cui sigla un accordo: gli invierà il video in cambio della sua casa a Sisli. Tarik accetta e lo usa per convincere Sezai a divorziare dalla giudice. Kahraman passa alle minacce con Oltan dopo aver visto Tolga avvicinarsi a Oylum. Oltan deve così fare un patto con suo figlio; gli promette di far uscire di prigione Selin se lui dimenticherà Oylum. Intanto Dundar racconta alla sua nuova famiglia che il tribunale gli ha confiscato le proprietà mentre Celal informa Kahraman che il corpo del padre di Dundar è stato bruciato e quindi non è possibile fare il test del DNA per capire se sia davvero il padre di Oylum.

Tradimento va in onda nella prima serata di Canale 5.

